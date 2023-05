கா்நாடக முதல்வா் போட்டியில் நானும் இருக்கிறேன்: முன்னாள் துணை முதல்வா் ஜி.பரமேஸ்வா்

