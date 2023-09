காவிரி விவகாரத்தை மாநில அரசு சரியாக கையாளவில்லை: முன்னாள் பிரதமா் எச்.டி.தேவெகௌடா அதிருப்தி

By DIN | Published On : 23rd September 2023 12:00 AM | Last Updated : 23rd September 2023 12:00 AM | அ+அ அ- |