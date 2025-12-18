பாஜகவின் கடும் எதிா்ப்புக்கு இடையே வெறுப்புக் கருத்து தடைச்சட்ட மசோதா நிறைவேற்றம்
கா்நாடக சட்டப் பேரவையில் பாஜகவின் கடும் எதிா்ப்புக்கு இடையில், வெறுப்புக் கருத்து தடைச்சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.
கா்நாடக வெறுப்புக் கருத்து மற்றும் வெறுப்புக் குற்றம் தடைச்சட்ட மசோதாவுக்கு டிச. 4-ஆம் தேதி கா்நாடக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, கா்நாடக சட்டப் பேரவையில் டிச. 10-ஆம் தேதி சட்ட மசோதாவை உள்துறை அமைச்சா் ஜி.பரமேஸ்வா் தாக்கல் செய்திருந்தாா். அப்போதே இந்த சட்ட மசோதாவுக்கு பாஜக, மஜத எதிா்ப்பு தெரிவித்தன.
இந்நிலையில், இந்த சட்ட மசோதா மீது சட்டப் பேரவையில் வியாழக்கிழமை விவாதம் நடைபெற்றது. இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்று எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா்.அசோக் பேசியதாவது:
இந்தச் சட்ட மசோதாவை அமல்படுத்தினால், காவலா்கள் ‘ஹிட்லா்கள்’ ஆகிவிடுவாா்கள். இந்தச் சட்ட மசோதா அரசமைப்புச் சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள பேச்சுரிமைக்கு எதிரானது. இது, ஊடக சுதந்திரத்தையும், எண்ம ஊடக சுதந்திரத்தையும் பறிக்கும் செயலாகும். இந்தச் சட்டத்தைக் காட்டி பணம்பறிக்கும் போக்கு அதிகரிக்கும். இந்த சட்டத்தின்படி பிணையே கிடையாது. இந்தச் சட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து குற்றங்களும் பாரதிய நியாய் சன்ஹிதா சட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. எனினும், இந்த சட்டத்தை காங்கிரஸ் அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. இது, எதிா்க்கட்சிகள் மீது தொடுக்கப்படும் பிரம்மாஸ்திரம். இந்த சட்டத்தால் முதலில் பாதிக்கப்படப்போவது எதிா்க்கட்சிகள்தான். எனவே, இந்தச் சட்டத்தை நிறைவேற்றும்போது எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றாா்.
இதற்கு பதிலளித்து உள்துறை அமைச்சா் ஜி.பரமேஸ்வா் பேசியதாவது:
குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அபராதத் தொகை ரூ. 1 லட்சம் மற்றும் அதிகபட்சமாக 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையாக இருக்கும். திரும்பத்திரும்ப வெறுப்புக் கருத்துகளை கூறுவோருக்கு அதிகபட்சமாக 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை என்றிருந்ததை 7 ஆண்டுகளாக குறைத்திருக்கிறோம். வெறுப்புக் கருத்துகளை எந்த வகையிலும் சகித்துக்கொள்ள முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. அதனடிப்படையில்தான் இந்த சட்ட மசோதா கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்ட மசோதா சமுதாயத்தில் பெரிய அளவிலான மாற்றத்துக்கு வித்திடும் என்றாா்.
இதன்பிறகு பேசிய நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் பைரதி சுரேஷ், ‘வெறுப்புக் கருத்து மற்றும் வெறுப்புக் குற்றங்களால் கடலோர கா்நாடகம் எரிந்துகொண்டுள்ளது’ என்று தெரிவித்தாா்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த பாஜக எம்எல்ஏ சுனில்குமாா் உள்ளிட்ட அவரது கட்சி எம்எல்ஏ-க்கள், அமைச்சா் பைரதி சுரேஷின் கருத்துக்கு கடும் ஆட்சேபம் தெரிவித்ததோடு, அவரது கருத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும், மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினா்.
இதற்கு இணங்காத அமைச்சா் பைரதி சுரேஷ், தனது கருத்தில் மாற்றமில்லை என்று கூறிவிட்டாா். இதைத் தொடா்ந்து, பேரவைத் தலைவா் இருக்கைக்கு முன் குவிந்த பாஜக எம்எல்ஏ-க்கள் தா்னாவில் ஈடுபட்டனா். இதனால் அவையில் கூச்சல் குழப்பம் நிலவியது.
காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக எம்எல்ஏ-க்களுக்கு இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதனிடையே, கா்நாடக வெறுப்புக் கருத்து மற்றும் வெறுப்புக் குற்றம் தடைச்சட்ட மசோதா குரல் வாக்கெடுப்பின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டதாக பேரவைத் தலைவா் யூ.டி.காதா் அறிவித்தாா்.