கா்நாடக முதல்வா் மாற்றம் குறித்து கட்சி மேலிடம் எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது:
மைசூரு: கா்நாடக முதல்வா் மாற்றம் குறித்து கட்சி மேலிடம் எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது என முதல்வா் சித்தராமையா தெரிவித்தாா்.
கா்நாடகத்தில் 2023-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் அறுதிப்பெரும்பான்மை பலத்துடன் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைத்தது. முதல்வா் பதவியை அடைவதற்காக, அப்போதைய எதிா்க்கட்சித் தலைவராக இருந்த சித்தராமையா, காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவராக இருந்த டி.கே.சிவகுமாா் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட கட்சி மேலிடத் தலைவா்களின் முன்னிலையில் இருவருக்கும் இடையே நடந்த சமரச பேச்சுவாா்த்தையில், இருவரும் தலா இரண்டரை ஆண்டுகால சுழல் முதல்வா் பதவியை வகிப்பது என்று ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.
இதைத் தொடா்ந்து, முதல் இரண்டரை ஆண்டுகாலத்துக்கு முதல்வராக சித்தராமையா இருப்பது என்றும், பிற்பகுதி இரண்டரை ஆண்டுகாலத்துக்கு முதல்வராக டி.கே.சிவகுமாா் இருப்பது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டதாக ஊடகங்களில் செய்தி வெளியானது.
அதன்படி, முதல்வா் சித்தராமையாவின் இரண்டரை ஆண்டுகால பதவி நவ. 20-ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது. இதைத் தொடா்ந்து, நவ. 26-ஆம் தேதி முதல்வராக டி.கே.சிவகுமாா் பதவியேற்கவிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி கா்நாடக அரசியல் களத்தை பரபரப்பாக்கியுள்ளது.
இது தொடா்பாக விவாதிக்க, பிகாா் சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் முடிவுகள் வெளியாகும் மறுநாளான நவ. 15-ஆம் தேதி முதல்வா் சித்தராமையாவும், துணை முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாரும் தில்லி செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
பிகாா் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவு திரட்ட பெங்களூரில் உள்ள பிகாா் மக்களை துணை முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் சந்தித்துப் பேசினாா். அப்போது பிகாா் மாநில பிரதிநிதி ஒருவா், டி.கே.சிவகுமாரை முதல்வராக பாா்க்க ஆசைப்படுவதாக தெரிவித்தாா். இதற்கு பதிலளித்த துணை முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா், ‘உயா்ந்த பதவியை அடைய வேண்டும் என்று நீங்கள் (பிகாரிகள்) விரும்புகிறீா்கள். அதற்கு பிகாா் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அங்கம் வகிக்கும் ‘இண்டி’ கூட்டணியை வெற்றிபெற செய்வது முக்கியம்’ என்று தெரிவித்திருந்தாா்.
இதுபற்றி மைசூரில் திங்கள்கிழமை செய்தியாளா்கள் கேட்டபோது, முதல்வா் சித்தராமையா கோபத்துடன் கூறியதாவது:
மக்கள் பலவற்றையும் பேசலாம். கட்சி மேலிடமான சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மல்லிகாா்ஜுன காா்கே ஆகியோா் இதுகுறித்து ஏதாவது பேசியிருக்கிறாா்களா?
அவா்கள் பேசாதபோது, வேறு யாா் எதை பேசினாலும் அதற்கு மதிப்பு இல்லை. முதல்வா் மாற்றம் குறித்து ஊடகங்கள்தான் கூறி வருகின்றன. முதல்வா் மாற்றம் குறித்து கட்சி மேலிடம் எடுக்கும் முடிவுதான் இறுதியானது என்றாா்.