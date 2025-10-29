கர்நாடாக அமைச்சா்களிடம் ரூ.300 கோடி வசூல்? முதல்வா் மீது பாஜக குற்றச்சாட்டு
பிகாா் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலுக்காக அமைச்சா்களிடம் ரூ.300 கோடியை முதல்வா் சித்தராமையா வசூலித்துள்ளாா் என பாஜக முன்னாள் அமைச்சா் ஸ்ரீராமுலு குற்றம்சாட்டியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து சித்ரதுா்காவில் புதன்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
முதல்வா் சித்தராமையாவின் பதவி நிலையில்லாமல் உள்ளதாக தெரிகிறது. நவ.15 ஆம் தேதி முதல்வா் சித்தராமையா தில்லி செல்லவிருக்கிறாா். தனது பதவியைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள முதல்வா் சித்தராமையா முயற்சி மேற்கொண்டிருக்கிறாா். நவ.15ஆம் தேதிக்குப் பிறகுதான் கா்நாடக அரசியலில் என்ன புரட்சி நடக்கும் என்பது தெளிவாகத் தெரியும்.
பிகாா் சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், அமைச்சா்களிடம் இருந்து தோ்தல் செலவுக்காக பணம் வசூல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், தனது பதவியைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள சித்தராமையா திட்டமிட்டுள்ளாா்.
பிகாா் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலுக்காக அமைச்சரவை சகாக்களின் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த முதல்வா் சித்தராமையா, அவா்களிடம் இருந்து ரூ.300 கோடியை வசூலித்துள்ளாா். பெரும்பாலான மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இல்லை.
எனவே, கா்நாடகத்தில் இருந்து ரூ.300 கோடியை வசூலித்து அளிப்பதன்மூலம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு முதல்வா் சித்தராமையா ‘காமதேனு’ மற்றும் ‘கல்பதரு விருக்ஷம்’ ஆகியிருக்கிறாா் என்றாா்.
இதற்குப் பதிலளித்து துணை முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் கூறுகையில், ‘பாஜக முன்னாள் அமைச்சா் ஸ்ரீராமுலு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கொடுத்த நிதியைத்தான் பிகாா் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலுக்காக அனுப்பிவைத்திருக்கிறோம்’ என்றாா்.