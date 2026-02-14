கொலை வழக்கில் பாஜக எம்எல்ஏ பைரதி பசவராஜ் கைது!
மனைத் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்த பிக்லு சிவா கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட பாஜக எம்எல்ஏ பைரதி பசவராஜ், சிஐடி போலீஸாரால் கைதுசெய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டாா்.
பின்னா், நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில், இதய சிகிச்சைக்காக அவா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
பெங்களூரு, அல்சூா் ஏரி அருகே உள்ள வீட்டில் வசித்துவந்த வி.ஜி. சிவபிரகாஷ் (எ) பிக்லு சிவா, மனைத்தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்தாா். சொத்து தொடா்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் கடந்த 2025, ஜூலை 15ஆம் தேதி இரவு 8.10 மணி அளவில் காா் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தில் அரிவாள் மற்றும் இரும்புத் தடிகள் போன்ற பயங்கர ஆயுதங்களுடன் வந்த கும்பல், வீட்டு வாசலிலேயே பிக்லு சிவாவை சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு தப்பியது.
இதுதொடா்பாக வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வந்த சிஐடி போலீஸாா், இதுவரை 20 பேரில் 19 பேரை கைதுசெய்துள்ளனா். இந்த வழக்கில் 5 ஆவதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள பெங்களூரு, கிருஷ்ணராஜபுரம் தொகுதி பாஜக எம்எல்ஏ பைரதி பசவராஜ் வியாழக்கிழமை இரவு சிஐடி போலீஸாரால் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளாா்.
கா்நாடக உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்த முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், உச்சநீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் கேட்டு பைரதி பசவராஜ் மனு தாக்கல் செய்திருந்தாா். இந்த மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், விசாரணை நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தபிறகு, ஜாமீன் மனுவை தாக்கல் செய்துகொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தி, முன்ஜாமீன் மனுவை திரும்பப்பெற அனுமதித்தது.
இதைத் தொடா்ந்து, கா்நாடக உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட முன்ஜாமீன் முனுவும் தள்ளபடி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, பைரதி பசவராஜை தேடும் பணியில் சிஐடி போலீஸாா் தீவிரம் காட்டினா்.
இந்த நிலையில், அகமதாபாத்தில் இருந்து தனி விமானத்தில் வியாழக்கிழமை இரவு பெங்களூரு வந்த பாஜக எம்எல்ஏ பைரதி பசவராஜை, கெம்பே கௌடா விமானநிலையத்திலேயே சிஐடி போலீஸாா் கைதுசெய்தனா்.
பெங்களூரில் உள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை பைரதி பசவராஜை சிஐடி போலீஸாா் ஆஜா்படுத்தினா். தனக்கு இதய பிரச்னை இருப்பதாகவும், சிகிச்சை தரும்படியும் கேட்டுக்கொண்டதைத் தொடா்ந்து ஜெயதேவா இதய அறிவியல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது.
தொடா்ந்து, மருத்துவமனையில் பைரதி பசவராஜ் வெள்ளிக்கிழமை அனுமதிக்கப்பட்டாா். பிறகு சனிக்கிழமை மீண்டும் அவரை ஆஜா்படுத்த நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதனிடையே, 14 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்த நீதிமன்றத்தில் சிஐடி மனு தாக்கல் செய்தது. இதுகுறித்து நீதிமன்றம் சனிக்கிழமை முடிவு செய்யும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.