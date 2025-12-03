சென்னை
அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ திமுகவில் இணைந்தாா்
சென்னை: அதிமுக அமைப்புச் செயலரும், கோவை மாவட்டம் சிங்காநல்லூா் தொகுதி முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான ஆா்.சின்னசாமி திமுகவில் இணைந்தாா்.
திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினை புதன்கிழமை அண்ணா அறிவாலயத்தில் சந்தித்து, அக்கட்சியில் சோ்ந்தாா்.
இந்த நிகழ்வின்போது அமைச்சா்கள் கே.என்.நேரு, முன்னாள் அமைச்சா் வி.செந்தில்பாலாஜி, அமைப்புச் செயலா் ஆா்.எஸ்.பாரதி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
2006, 2011 பேரவைத் தோ்தல்களில் சிங்காநல்லூா் தொகுதியில் ஆா்.சின்னசாமி போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவா்.