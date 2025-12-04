அண்ணா நகா் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் விரைவில் சாட்சி விசாரணை: காவல் துறை தகவல்
அண்ணா சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் விரைவில் சாட்சி விசாரணை தொடங்க உள்ளதாக சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் காவல் துறை தெரிவித்தது.
சென்னை அண்ணாநகரில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டாா். இதுதொடா்பாக காவல் நிலையத்துக்கு புகாா் அளிக்கச் சென்ற சிறுமியின் பெற்றோரை போலீஸாா் தாக்கினா். இதுதொடா்பாக தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்த சென்னை உயா்நீதிமன்றம் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை எதிா்த்து தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், சென்னை காவல் துறை இணை ஆணையா் சரோஜ் குமாா் தாக்கூா் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது. இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு இழப்பீடு கோரி சிறுமியின் தாயாா் தரப்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்குகள் அனைத்தும் நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், எம்.ஜோதிராமன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் குற்றவியல் வழக்குரைஞா் ஏ.தாமோதரன், உயா்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு இடைக்கால இழப்பீட்டுத் தொகையான ரூ.4 லட்சத்தை அரசு வழங்கிவிட்டது.
போக்ஸோ வழக்கை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரித்து சம்பந்த்பட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த வழக்கில் சாட்சி விசாரணை விரைவில் தொடங்க உள்ளதாக விளக்கம் அளித்தாா். இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள், வழக்கின் விசாரணை குறித்த நிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய போலீஸாருக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனா்.