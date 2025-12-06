சட்டவிரோதமாக வாழ்ந்த இலங்கை நபா் கைது!
சென்னை அருகே ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் சட்டவிரோதமாக வாழ்ந்த வந்த இலங்கை நபா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
சென்னை அருகே உள்ள ஈஞ்சம்பாக்கம் குப்பத்தில் இலங்கையைச் சோ்ந்த ஒரு நபா், சட்டவிரோதமாக வசிப்பதாக குடியுரிமைத் துறை அதிகாரிகள், சென்னை பெருநகர காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். அதன்பேரில், நடவடிக்கை எடுக்கும்படி உயா் அதிகாரிகள், நீலாங்கரை போலீஸாருக்கு உத்தரவிட்டனா்.
இதுதொடா்பாக நீலாங்கரை போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் ஈஞ்சம்பாக்கம் குப்பத்தில் வசிக்கும் ரெஜி ராஜேந்திரன் (54) சட்டவிரோதமாக வசிப்பது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து போலீஸாா் ராஜேந்திரனை சனிக்கிழமை கைது செய்து, விசாரித்தனா். விசாரணையில் ராஜேந்திரன் இலங்கையில் இருந்து சட்டவிரோதமாக இளம் வயதிலேயே தமிழகம் வந்திருப்பதும், ராமநாதபுரத்தில் ஒரு பெண்ணைக் காதலித்து திருமணம் செய்திருப்பதும், ராஜேந்திரனுக்கு தற்போது 3 மகள்கள் இருப்பதும், அவா்களுக்கும் திருமணமாகி தனியாக வசிப்பதும் தெரிய வந்தது.
மேலும் போலி ஆவணங்கள் மூலம் பெற்று வைத்திருந்த பாஸ்போா்ட், ஆதாா் அட்டை, குடும்ப அட்டை, பான் க, வாக்காளா் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
இது தொடா்பாக போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து, தொடா்ந்து விசாரணை செய்கின்றனா்.