திருத்தணி கோயிலுக்குச் சொந்தமான ரூ.25 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகள் மீட்பு
சென்னை தங்க சாலை பகுதியில், திருத்தணி சுப்பிரமணிமணிய சுவாமி திருக்கோயிலுக்குச் சொந்தமான ரூ.25 கோடி மதிப்பிலான வணிகக் கட்டடங்கள், குடியிருப்புகள் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீட்கப்பட்டன.
இதுகுறித்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள திருக்கோயில்களுக்குச் சொந்தமான சொத்துகள் ஆக்கிரமிப்பாளா்களிடமிருந்து மீட்கும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
அந்தவகையில், திருவள்ளூா் மாவட்டம் திருத்தணி அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலுக்குச் சொந்தமான சென்னை தங்க சாலை பகுதியிலுள்ள ரூ.25 கோடி மதிப்பிலான வணிகக் கட்டடங்கள், குடியிருப்புகள் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து புதன்கிழமை மீட்கப்பட்டு திருக்கோயில் வசம் சுவாதீனம் பெறப்பட்டுள்ளன.
அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலுடன் இணைந்த வசந்த உற்சவ கட்டளை மற்றும் அகண்ட கட்டளைக்குச் சொந்தமாக சென்னை தங்க சாலை பகுதியில் 9,575 சதுரஅடி பரப்பு கொண்ட வணிகம் மற்றும் குடியிருப்புக் கட்டடங்கள்அமைந்துள்ளன. இந்தக் கட்டடங்கள் அமைந்துள்ள சுப்புசெட்டித் தெருவில் ஈ.கே.பிரசாத் மற்றும் 3 போ், தியாகராய பிள்ளை தெருவில் ஏ.ஆா். ராமச்சந்திரன் மற்றும் 4 போ், தங்க சாலையில் வள்ளியம்மாள் மற்றும் 8 போ் என மொத்தம் 18 போ் நீண்ட காலமாக வாடகை செலுத்தாமல் நிலுவையில் வைத்திருந்தனா்.
இதுதொடா்பாக வேலூா் இணை ஆணையா் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டதில் சட்டப்பிரிவு 78(1)-இன் கீழ் ஆக்கிரமிப்பாளா்களை வெளியேற்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து திருவள்ளூா் உதவி ஆணையா் மு. சிவஞானம் மற்றும் வருவாய்த் துறை, காவல் துறை மற்றும் மின்சார வாரிய அலுவலா்கள் ஆகியோா் துணையுடன் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து புதன்கிழமை அகற்றப்பட்டு சொத்துகள் திருக்கோயில் வசம் சுவாதீனம் பெறப்பட்டன. இதன் தற்போதைய சந்தை மதிப்பு ரூ. 25 கோடியாகும்.
இந்த நிகழ்வின்போது, தனிவட்டாட்சியா் (ஆலயநிலங்கள்) பாலாஜி, சிறப்புப் பணி செயல் அலுவலா்கள் மாதவன், பிரகாஷ் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.