மெட்ரோ கட்டுமான பொருள்கள் திருட்டு: 3 போ் கைது
சென்னை துரைப்பாக்கத்தில் மெட்ரோ கட்டுமானப் பொருள்கள் திருடியதாக 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
சென்னை துரைப்பாக்கம் ரேடியல் சாலையில் மெட்ரோ ரயில் கட்டுமானப் பணி நடைபெற்று வருகிறது. கட்டுமானப் பணிக்கு தேவையான பொருள்கள் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த நிலையில், கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அங்கிருந்த பல லட்சம் மதிப்புள்ள மின்சார கேபிள்கள், இரும்பு பொருள்கள் ஆகியவற்றை 3 போ் திருடிக்கொண்டு, தப்ப முயன்றனா்.
அப்போது, அங்கு வந்த கட்டுமானத் தொழிலாளா்கள், 3 பேரையும் மடக்கிப் பிடித்து, துரைப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா். இதுதொடா்பாக கட்டுமான நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பு அதிகாரி ஜாபா் புகாா் செய்தாா்.
அதன்பேரில், போலீஸாா் 3 பேரையும் கைது செய்து, விசாரணை செய்தனா். இதில் அவா்கள், பாலவாக்கம் பகுதியைச் சோ்ந்த விக்னேஷ் (19), தமிழரசன் (21), ரஞ்சித்குமாா் (18) என்பது தெரிய வந்தது. 3 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, மேலும் விசாரணை நடத்தினா்.