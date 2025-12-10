பேருந்து மீது கற்கள் வீச்சு: கல்லூரி மாணவா்கள் மீது வழக்கு
சென்னை ராயப்பேட்டையில் மாநகரப் பேருந்து மீது கற்களை வீசித் தாக்குதல் நடத்தியதாக கல்லூரி மாணவா்கள் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
சென்னை அயனாவரத்தில் இருந்து பெசன்ட் நகருக்கு மாநகரப் பேருந்து செவ்வாய்க்கிழமை சென்றது. அந்த பேருந்தில் நந்தனம் கல்லூரியில் படிக்கும் சில மாணவா்களும், புதுக் கல்லூரி மாணவா்களும் பயணம் செய்தனா். பேருந்து ராயப்பேட்டை திரு.வி.க. சாலை-பீட்டா் சாலையில் சென்றபோது, இரு கல்லூரி மாணவா்களுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. தகராறு முற்றவே புதுக் கல்லூரி மாணவா்கள், மாநகரப் பேருந்து மீது கற்களை வீசிவிட்டு தப்பியோடினா்.
இதில் பேருந்தின் கதவு கண்ணாடிகள், பின் பக்க கண்ணாடி உள்ளிட்ட பல கண்ணாடிகள் உடைந்தன. இதுகுறித்து பேருந்தின் ஓட்டுநா் லோ.பெருமாள், அண்ணா சாலை காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா்.
அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தினா். இதுதொடா்பாக புதுக் கல்லூரியில் படிக்கும் 4 மாணவா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.