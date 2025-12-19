நிா்மலா சீதாராமன் பேசுவது போன்று ஏஐ விடியோ வெளியிட்டு ஆன்லைன் மோசடி: பொம்மை வியாபாரி கைது
மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் பேசுவதுபோன்று ஏஐ தொழில்நுட்ப விடியோவை வெளியிட்டு சென்னையில் ஆன்லைன் மோசடியில் ஈடுபட்ட வழக்கில், பொம்மை வியாபாரி கைது செய்யப்பட்டாா்.
சென்னை அடையாா் பகுதியில் வசிப்பவா் டி.ஏ சேகா் (69). கிரிக்கெட் பயிற்சியாளரான இவா், ‘பேஸ்புக்’ பக்கத்தில் வந்த ஒரு விடியோ விளம்பரத்தை பாா்த்தாா். செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) மூலம் போலியாக உருவாக்கப்பட்ட அந்த விடியோவில், மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்யப்பட்டிருந்தது.
விடியோவில், மோசடி நபா்கள், தாங்கள் கூறும் வா்த்தக தளத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என ஆசைவாா்த்தை கூறியுள்ளனா். இதை உண்மை என நம்பிய சேகா், அவா்கள் குறிப்பிட்ட ஆன்லைன் வா்த்தக தளங்களில் பல்வேறு தேதிகளில் 23 பரிவா்த்தனைகளில் ரூ.2.11 கோடி தொகையை முதலீடு செய்தாா்.
அவா் செய்த முதலீட்டுக்கு வட்டி கிடைக்கவில்லை. இதனால் அவா், வட்டி தொகை வராதது குறித்து கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா். இதையடுத்து, மோசடி கும்பல் மேலும் பணம் முதலீடு செய்யுமாறு சேகரிடம் வற்புறுத்தியது.
இதையடுத்து சேகா், அந்த நபா்கள் குறித்து விசாரணை செய்தாா். அதில், தான் ஏமாற்றப்பட்டு,பணம் அபகரிக்கப்பட்டிருப்பதை அறிந்து அதிா்ச்சியடைந்தாா். இது குறித்து அவா், சென்னை காவல்துறையின் சைபா் குற்றப்பிரிவில் புகாா் செய்தாா்.
இதற்கிடையே, மேலும் பணம் கேட்ட மோசடி நபா்களை, நேரில் வர வைப்பதற்காக சேகரிடம் நேரில் வந்து ரூ.25 லட்சத்தை பெற்றுச் செல்லுமாறு கூறும்படி சைபா் குற்றப்பிரிவினா் அறிவுறுத்தினா். அதன்படி சேகா், மோசடி நபா்களிடம் நேரில் வந்து ரூ.25 லட்சத்தை பெற்றுச் செல்லும்படி கூறினாா்.
கடந்த வியாழக்கிழமை சேகரிடம் பணத்தை பெற வந்த பெரம்பூா் பின்னி மில்ஸ் பகுதியைச் சோ்ந்த ராகுல் ராஜ் புரோஹித் என்பவரை சைபா் குற்றப்பிரிவினா் மடக்கிப் பிடித்து, விசாரித்தனா்.
அப்போது, அவா் தனது தந்தை பிரித்விராஜ் புரோஹித் (48) பணத்தை பெற அனுப்பி வைத்ததாகக் கூறினாா். இதையடுத்து சைபா் குற்றப்பிரிவினா், பிரித்விராஜ் புரோஹித்தை கைது செய்து, விசாரித்தனா்.
விசாரணையில் அவா், செளகாா்பேட்டையில் பொம்மை கடை நடத்தி வருவதும், சைபா் மோசடி கும்பல் வழங்கும் கமிஷன் தொகைக்காக இந்த வேலையில் ஈடுபட்டிருப்பதும், சட்டவிரோதமாக பெறப்படும் பணத்தை பிரித்விராஜ் புரோஹித் மும்பைக்கு அனுப்பி வைப்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இது தொடா்பாக சைபா் குற்றப்பிரிவினா், மேலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.