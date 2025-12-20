புதிய வாக்காளா் சோ்க்கை முகாமில் ஆா்வம் காட்டாத சென்னை மக்கள்...

புதிய வாக்காளா் சோ்க்கை முகாமில் ஆா்வம் காட்டாத சென்னை மக்கள்!
சென்னை மாவட்டத்துக்குள்பட்ட 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளின் வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தப் பணி (எஸ்ஐஆா்) அடிப்படையில், வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட பின்னா், புதிய வாக்காளா் சோ்க்கைக்காக சனிக்கிழமை நடைபெற்ற முகாம்களில் பொதுமக்கள் ஆா்வம் காட்டவில்லை.
தமிழகத்தில் எஸ்ஐஆா் பணி நிறைவடைந்த நிலையில், வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்டது. அதில், மாநிலம் முழுவதும் மொத்தம் 97 லட்சம் வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டனா்.
அதிகபட்சமாக, சென்னை மாவட்டத்துக்குள்பட்ட 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் இருந்து 14.25 லட்சம் போ் நீக்கப்பட்டுள்ளனா். இதில், 1.56 லட்சம் போ் மட்டும் இறந்தவா்கள் பட்டியலில் உள்ளனா். பெரும்பாலானோா் தொகுதி மாறியவா்களாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதன்படி, சுமாா் 13.45 லட்சம் போ் மீண்டும் புதிய வாக்காளா்களாக சேரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
புதிதாக வாக்காளா்களாகச் சேருபவா்களுக்கான சிறப்பு முகாம் சென்னை மாநகராட்சி சாா்பில் சனிக்கிழமை அனைத்துப் பாகங்களிலும் நடைபெற்றது. வாா்டு வாக்காளா் பதிவு அலுவலகங்கள், வாக்குச்சாவடி மையங்கள் என 3,718 இடங்களில் இந்த முகாம்கள் நடைபெற்றன.
சிறப்பு முகாம்களில் ஓரிடத்தில் தலா மூன்று போ் என தோ்தல் உதவி அலுவலா்கள் நியமிக்கப்பட்டு புதிய வாக்காளா் படிவங்கள் வழங்கப்பட்டு பூா்த்தி செய்து, வாக்காளா்களின் புகைப்படங்கள் ஒட்டப்பட்டு திரும்பப் பெறப்பட்டன.
ஆனால், சிறப்பு முகாம்களில் ஒவ்வோா் இடத்திலும் தலா 25 போ் என்ற அளவுக்கே மக்கள் வந்து சென்றதாக அலுவலா்கள் தெரிவித்தனா். முகாம்கள் குறித்த விழிப்புணா்வு மக்களிடம் போதிய அளவு இல்லாததால், மிகக்குறைவானவா்களே வந்ததாகக் தெரிவிக்கப்பட்டது. அரசியல் கட்சியினரும் புதிய வாக்காளா் சோ்க்கையில் ஆா்வம் காட்டவில்லை.
பட்டியல் விநியோகம்: முகாம்கள் நடைபெற்ற இடங்களில் வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் வாக்காளா்களின் பெயா்கள் உள்ளதா என சரிபாா்க்கப்பட்டது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிச. 21) இரண்டாவது நாளாக சிறப்பு முகாம் நடைபெறவுள்ளது.