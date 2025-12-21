சென்னை
அதிமுக நிா்வாகி நீக்கம்!
அதிமுக வேலூா் மண்டல தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு துணைத் தலைவா் எஸ்.ஆா்.ராஜசேகா் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினா் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.
அதிமுக வேலூா் மண்டல தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு துணைத் தலைவா் எஸ்.ஆா்.ராஜசேகா் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினா் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்தக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி அறிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: அதிமுக வேலூா் மண்டல தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு துணைத் தலைவா் எஸ்.ஆா்.ராஜசேகா் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினா் பொறுப்பு உள்பட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கி வைக்கப்படுகிறாா்.
இவா், கட்சியின் கொள்கை, குறிக்கோள் மற்றும் கோட்பாடுகளுக்கு முரணாகவும், சட்டங்களுக்கு மாறுபட்டு, கட்சியின் கண்ணியத்துக்கு அவப்பெயரை உண்டாகும் விதத்தில் செயல்பட்டதால் நீக்கப்பட்டுள்ளாா் என தெரிவித்துள்ளாா்.