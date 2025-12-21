பணி நிரந்தரம் மற்றும் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் கோரி செவிலியா்கள் தொடா்ந்து நான்காவது நாளாக ஞாயிற்றுக்கிழமையும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
செவிலியா் சங்கத்துடன் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் திங்கள்கிழமை மீண்டும் பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட உள்ளாா். திமுக அளித்த வாக்குறுதிப்படி, பணி நிரந்தரம் வழங்க வேண்டும்; சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்குமாறு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை எதிா்த்து தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்ததைக் கைவிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொகுப்பூதிய செவிலியா்கள் கடந்த 18-ஆம் தேதி சென்னை சிவானந்தா சாலையில் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தமிழ்நாடு செவிலியா்கள் மேம்பாட்டு சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற அந்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற 600-க்கும் மேற்பட்டவா்களை போலீஸாா் கைது செய்து அழைத்துச் சென்று கிளாம்பாக்கத்தில் விடுவித்தனா்.
அங்கும் அவா்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதனிடையே, அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியனுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவாா்த்தையில் சுமுகத் தீா்வு எட்டப்படவில்லை.
இதன் காரணமாக, நந்திவரம் கூடுவாஞ்சேரி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் செவிலியா்கள் போராட்டத்தைத் தொடா்ந்தனா். நான்கு நாள்களாகப் போராட்டம் நீடிக்கும் நிலையில், அதில் பங்கேற்ற செவிலியா்களில் சிலருக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அவா்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டன.
இதேபோன்று, தமிழகம் முழுவதும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள், மாவட்டத் தலைமை மருத்துவமனைகளிலும் செவிலியா்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனா்.
அவா்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள், அரசு மருத்துவா் சங்கங்கள், சமூக ஆா்வலா்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனா். இந்நிலையில், அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள செவிலியா்களுடன் திங்கள்கிழமை மீண்டும் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தவுள்ளாா்.
போராட்டக் குழு அறிக்கை: செவிலியா் போராட்டம் தொடா்பாக அரசு மருத்துவா்களுக்கான சட்டப் போராட்டக் குழுத் தலைவா் டாக்டா் பெருமாள் பிள்ளை வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைந்த பிறகு அரசு மருத்துவமனைகளை நாடும் நோயாளிகள் எண்ணிக்கை மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் தெரிவித்துள்ளாா். ஆனால், அதற்கேற்ப மருத்துவா் மற்றும் செவிலியா் பணியிடங்களை அதிகரிக்கவில்லை.
இதனால், ஒருபுறம் மருத்துவா்கள், செவிலியா்களும், மற்றொருபுறம் மக்களும் பாதிக்கப்படுகின்றனா். சுகாதாரத் துறையில் முன்மாதிரி மாநிலம் எனக் கூறும் அரசு, நிரந்தர அடிப்படையில் போதிய செவிலியா்களை நியமனம் செய்ய வேண்டாமா?.
இந்த விவகாரத்தில் முதல்வா் உடனடியாகத் தலையிட்டு, போராடிவரும் செவிலியா்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா் அவா்.