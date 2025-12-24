ஏ.எல். முதலியாா் தடகளம்: 21-ஆவது ஆண்டாக எம்ஓபி வைஷ்ணவா கல்லூரி சாம்பியன்
சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் ஏஎல். முதலியாா் பொன்விழா தடகளப் போட்டியில் மகளிா் பிரிவில் எம்ஓபி வைஷ்ணவா கல்லூரி அணி தொடா்ந்து 21-ஆவது ஆண்டாக சாம்பியன் பட்டத்தை வசப்படுத்தியது.
சென்னை நேரு விளையாட்டரங்கில் 3 நாள்களாக நடைபெற்ற தடகளப் போட்டியில் பல்கலைக்கழகத்துக்குட்பட்ட கல்லூரிகள் பங்கேற்றனர.
இதில் எம்ஓபி வைஷ்ணவ கல்லூரி அணி 16 தங்கம், 10 வெள்ளி, 5 வெண்கலப் பதக்கங்களுடன் 21-ஆவது ஆண்டாக சாம்பியன்பட்டத்தை கைப்பற்றியது. வைஷ்ணவா கல்லூரி மாணவி பாா்த்திபா 200 மீ.இல் 24 விநாடிகளில் கடந்து 25 ஆண்டுகள் சாதனையை முறியடித்தாா்.
20 கி.மீ நடைஓட்டத்தில் மஹிமா சௌதரி, 10000 மீ. ஓட்டத்தில் டி. லதா, 1,500 மீ ரவால் வைஷ்ணவி, குண்டு எறிதலில் மொ்லின் ஹன்னா,
100 மீ தடை ஓட்டத்தில் யாமினி ஆகியோரும் புதிய சாதனை படைத்தனா்.
ஹெப்டத்லானில் எம்ஓபி மாணவிகள் ரதீஷா, வா்ஷா தங்கம், வெள்ளியையும், எம்சிசி பாரதி வெண்கலமும் வென்றனா். 200 மீ-இல் எம்ஓபி பாா்த்திபா தங்கம், ஏஎம் ஜெயின் தாரணி வெள்ளியும், திருத்தங்கல் நாடாா் ஸ்வேதா ஸ்ரீ வெண்கலமும் வென்றனா். நீளம் தாண்டுதலில் எம்ஓபி பமீலா வா்ஷினி, ஜெனிஷா தங்கம், வெள்ளியும், ஸ்டெல்லா மேரீஸ் ஸ்வேதா வெண்கலமும் வென்றனா்.