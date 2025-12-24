சென்னை

கிறிஸ்துமஸ்: சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!

சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் மாற்றம் தொடர்பாக...
Updated on
1 min read

கிறிஸ்துமஸ் திருநாளை முன்னிட்டு சென்னை மெட்ரோ சேவையில் நாளை(டிச. 25) மாற்றம் செய்யப்பட்டு, ஞாயிற்றுக்கிழமை கால அட்டவணைபடி இயக்கப்படும் என்று சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இது தொடா்பாக மெட்ரோ ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

கிறிஸ்துமஸ் திருநாளை முன்னிட்டு நாளை (டிச. 25), ஞாயிற்றுக்கிழமை கால அட்டவணை பின்பற்றப்படும்.

மெட்ரோ ரயில்கள் காலை 5 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை கீழ்கண்ட கால இடைவெளியில் அடிப்படையில் இயங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, பகல் 12 முதல் இரவு 8 மணி வரை 7 நிமிட இடைவெளியில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும்.

காலை 5 மணி முதல் பகல் 12 மணி வரை மற்றும் இரவு 8 மணி முதல் 10 மணி வரை 10 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.

இரவு 10 முதல் 11 மணி வரை 15 நிமிட இடைவெளியில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Due to the Christmas holiday, Chennai Metro services will be modified tomorrow (December 25th) and will operate according to the Sunday schedule.

சென்னை புறநகர் ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றமில்லை!

கிறிஸ்துமஸ்
Christmas
chennai metro train
சென்னை மெட்ரோ ரயில்

X