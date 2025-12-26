மது போதையில் தகராறு: மனைவி அடித்துக் கொலை!
அசோக் நகரில் மது போதையில் தகராறு செய்த கணவரை கண்டித்த மனைவி அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.
அசோக் நகா் புதூா் 13-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் பிரவீண்குமாா் (31). இவரின் மனைவி வித்யா பாரதி (28). தம்பதிக்கு 8 வயதில் ஒரு மகனும், 4 வயதில் ஒரு மகளும் உள்ளனா். பிரவீண்குமாரின் மதுப்பழக்கத்தால் குடும்பத்தில் அடிக்கடி பிரச்னை ஏற்பட்டு வந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை மது அருந்திவிட்டு வீட்டுக்கு வந்த பிரவீண்குமாரை, வித்யா பாரதி கண்டித்தாா். அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில், பிரவீண்குமாா், மனைவி வித்யா பாரதியை தாக்கி கீழே தள்ளினாா்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த வித்யா பாரதி மயங்கினாா். தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்ட அவா், பின்னர கே.கே. நகா் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா். அசோக் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, தலைமறைவாக இருந்த பிரவீண்குமாரை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
துறைமுகத்தில் கரை ஒதுங்கிய இளைஞா் சடலம்: காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகம் பழைய வாா்ப்பு பகுதியில் உள்ள பாலத்தின் கீழே 36 வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞா் சடலம் கரை ஒதுங்கியது. தகவலறிந்த துறைமுகம் போலீஸாா், சடலத்தை மீட்டு, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.
ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்ற மீனவா் மாயம்: காசிமேடு ஜீவரத்தினம் நகா் குடிசை மாற்றுவாரிய குடியிருப்பைச் சோ்ந்த மு.தினேஷ்குமாா் (29), விசைப்படகில் காசிமேடு பகுதியைச் சோ்ந்த குப்பன், சேட்டு, யூகேஷ், வடிவேல், சூா்யா, முத்து செல்வக்குமாா் உள்ளிட்ட 12 பேருடன் சில நாள்களுக்கு முன்பு மீன்பிடிக்கச் சென்றாா். இவா்கள் சுமாா் 12 கடல் மைல் தொலைவில் நடுக்கடலில் வியாழக்கிழமை மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, தினேஷ்குமாா் காணாமல் போனாராம். மற்றவா்கள் உடனடியாக கரைக்குத் திரும்பி காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் புகாா் அளித்ததன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்-சிறுவன் உள்பட 3 போ் கைது: கிருஷ்ணாம்பேட்டை, சுடுகாடு பகுதியில் சிலா் போதை மாத்திரை விற்பதாக ஐஸ்ஹவுஸ் போலீஸாருக்கு வந்த தகவலின்பேரில், அங்கு வெள்ளிக்கிழமை தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டபோது, 3 பேரைப் பிடித்து விசாரணை செய்தனா். போலீஸாா், அவா்கள் வைத்திருந்த பையை சோதனையிட்டதில், 4,200 போதை மாத்திரைகள் இருந்தன. அவற்றைப் பறிமுதல் செய்து, மூவரையும் கைது செய்தனா்.
விசாரணையில், திருவல்லிக்கேணியைச் சோ்ந்த முனீா் பாட்ஷா (27), சையது பஷீா் (20), 17 வயது சிறுவன் என்பதும், மும்பையில் இருந்து போதை மாத்திரைகளை கடத்தி வந்து விற்பதும் தெரிய வந்தது.
குத்தகைக்கு வீடு தருவதாக ரூ.20 லட்சம் மோசடி- இளைஞா் கைது: கீழ்ப்பாக்கம், கால்வாய் சாலைப் பகுதியைச் சோ்ந்த முகமது அலி (73), குத்தகைக்கு வீடு தேடி வந்தாா். அவருக்கு, சாலிகிராமம் காவேரி ரங்கன் நகரைச் சோ்ந்த பிரேம் குமாா் (36) என்பவரின் அறிமுகம் கிடைத்து, அவா் சாலிகிராமம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் உள்ள தனது வீட்டை, முகமது அலிக்கு குத்தகைக்கு தருவதாக கூறியதையடுத்து, கடந்த ஆண்டு டிசம்பா் மாதம் முகமது அலி ரூ.20 லட்சத்தை பிரேம்குமாரிடம் கொடுத்துள்ளாா். ஆனால் பிரேம்குமாா், முகமது அலிக்கு வீட்டை ஒப்படைக்கவில்லை. பணத்தையும் திரும்பக் கொடுக்கவில்லை.
இதையடுத்து, முகமது அலி, டி.பி.சத்திரம் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, தலைமறைவாக இருந்த பிரேம்குமாரை வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா். பிரேம்குமாா், இதே பாணியில் மேலும் சிலரிடம் பணம் மோசடி செய்திருப்பது தெரிய வந்தது.
கந்து வட்டி-வியாபாரியை தாக்கிய இளைஞா் கைது: சிந்தாதிரிப்பேட்டை, சாமி நாயக்கன் தெருவில் நாட்டு மருந்துக் கடை நடத்தி வரும் எழும்பூா் சூரம்மாள் தெருவைச் சோ்ந்த ஜெயகாந்தன் (52), சிந்தாதிரிப்பேட்டை மேற்கு கூவம் சாலைப் பகுதியைச் சோ்ந்த தேவியிடம் ரூ.2.80 லட்சம் கடன் வாங்கி, பின்னா் வட்டியும் அசலும் சோ்த்து ரூ.3,43,500-ஐ திருப்பிக் கொடுத்தபோது, மேலும், ரூ.2.80 லட்சம் கேட்டு தேவி மிரட்டியுள்ளாா். இதனால், ஜெயகாந்தன் அந்தப் பணத்தைக் கொடுத்துள்ளாா்.
இந்த நிலையில், மேலும் ரூ.4 லட்சம் தரவேண்டும் என தேவி மிரட்டல் விடுத்தாராம். இதனால், இரு தரப்புக்கும் தகராறு ஏற்பட்டு, அணையில் ஜெயகாந்தன் கடையில் இருந்தபோது, தேவியும் அவரது மகன் ஓசோனும் (30) பணம் கேட்டு மிரட்டி கடைக்குள் புகுந்து இரும்புக் கம்பி, நெகிழி பைப்பால் அவரை தாக்கினராம். இதில் பலத்த காயமடைந்த ஜெயகாந்தன், ஓமந்தூராா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா். சிந்தாதிரிப்பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து தலைமறைவாக இருந்த ஓசோனை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா். தேவியைத் தேடி வருகின்றனா்.