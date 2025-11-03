காலமானாா் காமேஷ்வரன்
சென்னை

தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனத்தில் மென்பொறியாளர் காலமானார்.
சென்னை அம்பத்தூா் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனத்தில் மென்பொறியாளராக பணியாற்றி வந்த காமேஷ்வரன் (27) உடல் நலக்குறைவு காரணமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு காலமானாா்.

இவா் தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனத்தின் சென்னை பதிப்பில் கடந்த இரு ஆண்டுகளாக மென்பொறியாளராக பணியாற்றிவந்தாா். அவருக்கு தந்தை மணிவண்ணன், தாயாா் தனலட்சுமி மற்றும் மூத்த சகோதரி உள்ளாா்.

மறைந்த காமேஷ்வரனின் உடல் இறுதி அஞ்சலிக்காக மேற்கு தாம்பரத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டு, திங்கள்கிழமை தகனம் செய்யப்பட்டது.

