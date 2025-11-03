கோயம்பேடு சந்தையில் காய்கறி, பூக்கள் விலை கடும் உயா்வு
வரத்து குறைவால் கோயம்பேடு சந்தையில் காய்கறி, பூக்களின் விலை கடுமையாக உயா்ந்துள்ளது.
சென்னை கோயம்பேடு சந்தைக்கு தமிழகம் மட்டுமன்றி, பிற மாநிலங்களில் இருந்தும் தினமும் சுமாா் 800-க்கும் மேற்பட்ட லாரிகளில் காய்கறிகள் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுகின்றன. இந்நிலையில், வடகிழக்குப் பருவமழையால், கோயம்பேடு சந்தைக்கு காய்கறிகளின் வரத்து குறைந்துள்ளது. இதனால், அவற்றின் விலை கிலோவுக்கு ரூ.5 முதல் ரூ.80 வரை உயா்ந்துள்ளது.
அதன்படி, கடந்த வாரம் ரூ.20-க்கு விற்பனையான ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயம் திங்கள்கிழமை ரூ.40-க்கும், ரூ.25-க்கு விற்ற கிலோ தக்காளி ரூ.50, ரூ.35-க்கு விற்ற கிலோ சின்ன வெங்காயம் ரூ.55, ரூ.40-க்கு விற்ற கிலோ கேரட் ரூ.80, ரூ.50-க்கு விற்ற பீன்ஸ் ரூ.80, ரூ.20-க்கு விற்ற கிலோ பீட்ரூட் ரூ.35-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இதுபோல, ரூ.30-க்கு விற்ற முள்ளங்கி ரூ.50, ரூ.25-க்கு விற்ற வெண்டைக்காய் ரூ.45, ரூ.30-க்கு விற்ற கத்தரிக்காய் ரூ.60, ரூ.40-க்கு விற்ற முருங்கைக்காய் ரூ.70, ரூ.50-க்கு விற்ற பட்டாணி ரூ.100, ரூ.50-க்கு விற்ற இஞ்சி ரூ.90, ரூ.100-க்கு விற்ற குடைமிளகாய் ரூ.150-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டன.
இது சில்லறை விற்பனையில் கிலோவுக்கு ரூ.10 முதல் ரூ.30 வரை மேலும் அதிகரித்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
பூக்கள் விலை...: இதுபோல, வரத்து குறைவால் பூக்களின் விலையும் கணிசமாக உயா்ந்துள்ளது. அதன்படி, ரூ.900-க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு கிலோ மல்லிகைப்பூ ரூ.1,200-க்கும், ரூ.600-க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு கிலோ ஐஸ் மல்லி ரூ.800, ரூ.300-க்கு விற்கப்பட்ட ஜாதிமல்லி மற்றும் முல்லை ரூ.400-க்கும், ரூ.300-க்கு விற்கப்பட்ட கனகாம்பரம் ரூ.1,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இதுபோல், ரூ.100-க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு கிலோ அரளிப்பூ ரூ.300-க்கும், ரூ.100-க்கு விற்கப்பட்ட சாமந்தி ரூ.200, ரூ.80-க்கு விற்கப்பட்ட சம்பங்கி ரூ.200, ரூ.60-க்கு விற்கப்பட்ட பன்னீா் ரோஸ் ரூ.160, ரூ.80-க்கு விற்கப்பட்ட சாக்லேட் ரோஸ் ரூ.200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.