வாக்காளா் திருத்தப் பணியை முறையாக செயல்படுத்த வலியுறுத்தல்
சென்னை மாநகராட்சியில் வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணியை முறையாகச் செயல்படுத்த வேண்டும் என அனைத்துக் கட்சி நிா்வாகிகளும் வலியுறுத்தினா்.
சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர சிறப்பு திருத்தப் பணிக்கான அனைத்துக் கட்சி கலந்தாய்வுக் கூட்டத்துக்கு சென்னை மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், மாநகராட்சி ஆணையருமான ஜெ.குருமரகுருபரன் தலைமை வகித்தாா். கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அரசியல் கட்சியினா் ஆலோசனைகளைக் கூறினா்.
திமுக வழக்குரைஞா் பிரிவு இணைச் செயலா் சந்துரு: தமிழகத்தில் பிகாரைச் சோ்ந்தவா்களை வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்ப்பது என்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல. மேலும், வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர சிறப்பு திருத்தத்தை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் செய்ய முதல்வா் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளாா். ஆகவே, அவசரப்படாமல் முறையாகவே திருத்தப் பணிகளை மேற்கொள்ளவேண்டும்.
அதிமுக மாவட்டச் செயலா் ராஜேஷ்: வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணியை அதிமுக ஆதரிக்கிறது. வாக்காளா் பட்டியல் குளறுபடிகளைத் தீா்க்க ஆசிரியா் போன்றவா்களை அலுவலா்களாக நியமித்து முறையாக செயல்படுத்துவது அவசியம்.
தமிழக பாஜக மாநிலச் செயலா் கராத்தே ஆா்.தியாகராஜன்: வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர சிறப்புத் திருத்தப் பணிக்கான ஆலோசனைக் கூட்டத்தை அதிகாரிகள் திட்டமிட்டு ஆலோசித்து ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் கூட்டிய அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் 20 பதிவு பெற்ற கட்சிகளே பங்கேற்றுள்ளன. தமிழக அதிகாரிகளே திருத்தப் பணியில் ஈடுபடுகின்றனா்.
ஆகவே, பணியில் ஈடுபடும் அலுவலா்கள் ஆளுங்கட்சி அமைச்சா் உள்ளிட்டோரை சந்திப்பதைத் தடுக்க வேண்டும் என்றாா்.
தொடா்ந்து பேசிய காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மாா்க்சிஸ்ட் நிா்வாகிகள் திருத்தப் பணியை எதிா்ப்பதாகக் குறிப்பிட்டாலும், பணி தொடா்பான கூட்டத்தில் பங்கேற்பதாகவும், முறைப்படி பணியைச் செயல்படுத்தவும் கோரினா். கூட்டத்தில் விசிக சாா்பில் யாரும் பங்கேற்கவில்லை.