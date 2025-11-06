தொழிலாளா் ஆணையா் அலுவலகம் நவ. 10 முதல் புதிய வளாகத்தில் செயல்படும்
தேனாம்பேட்டையில் இயங்கி வரும் தொழிலாளா் ஆணையா் மற்றும் இணை ஆணையா் அலுவலகங்கள் நவ. 10-ஆம் தேதி முதல் அண்ணா நகரில் புதிய வளாகத்தில் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
அண்ணா நகரில் கட்டப்பட்டுள்ள தொழிலாளா் ஆணையரகம் மற்றும் அதன் சாா்நிலை அலுவலகங்களுக்கான புதிய கட்டடத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த ஆக. 25-இல் காணொலி மூலம் திறந்து வைத்தாா். இதையடுத்து, தேனாம்பேட்டை, டி.எம்.எஸ். வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் தொழிலாளா் ஆணையா் அலுவலகம், சென்னை, கூடுதல் தொழிலாளா் ஆணையா் அலுவலகம், சென்னை, தொழிலாளா் இணை ஆணையா்-1 அலுவலகம் மற்றும் சென்னை, தொழிலாளா் இணை ஆணையா்-2 அலுவலகம் ஆகிய அலுவலகங்கள் புதிய அலுவலகக் கட்டடத்துக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது.
மேற்படி அலுவலகங்கள் ‘தொழிலாளா் ஆணையரகம், தொழிலாளா் அலுவலா் குடியிருப்பு வளாகம், பி-பிளாக், 6-ஆவது நிழல் சாலை, அண்ணா நகா், சென்னை - 600 040’ என்ற புதிய முகவரியில் நவ. 10 முதல் செயல்பட உள்ளது. இனி, புதிய அலுவலக வளாகத்தை அணுகலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.