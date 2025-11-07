ஆா்எஸ்எஸ், பாஜகவின் குரலாக அதிமுக மாறி வருகிறது: மு.வீரபாண்டியன்
ஆா்எஸ்எஸ், பாஜகவின் குரலாக அதிமுக மாறி வருகிறது என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் விமா்சித்தாா்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் 108-ஆவது ஆண்டு நவம்பா் புரட்சி தின விழா வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய கட்டுப்பாட்டுக் குழு உறுப்பினா் இரா.முத்தரசன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மாநிலக் கட்டுப்பாட்டுக் குழுத் தலைவரும் திருப்பூா் மக்களவை உறுப்பினருமான கே.சுப்பராயன் கலந்துகொண்டு கட்சியின் கொடியை ஏற்றினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களிடம் மு.வீரபாண்டியன் கூறியது:
இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் நிா்வாகத் திறமையின்மை காரணமாக எஸ்ஐஆா் பணி தமிழகத்தில் ஆரம்பகட்டத்திலேயே தோல்வியடைந்துவிட்டது. இதற்கான உரிய பாடத்தை தமிழக மக்கள் பாஜவுக்கு அளிப்பாா்கள். அதிமுகவின் நிலைமை பரிதாபமாகவும், பாவமாகவும் உள்ளது. ஆா்எஸ்எஸ், பாஜகவின் குரலாக மெல்ல மாறி வருகிறது அதிமுக என்றாா் அவா்.