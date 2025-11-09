இன்று பாா்த்தசாரதி கோயிலில் 200 மூத்த தம்பதிகளை சிறப்பிக்கும் விழா!
இந்து சமய அறநிலையத்துறை சாா்பில் சென்னை திருவல்லிக்கேணி அருள்மிகு பாா்த்தசாரதி சுவாமி திருக்கோயிலில் 70 வயது பூா்த்தியடைந்த மூத்த தம்பதிகளுக்கு சிறப்பு செய்யும் திட்டத்தை தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை தொடங்கி வைக்கிறாா்.
இதுகுறித்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் நிா்வாகக் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள திருக்கோயில்களில் பல்வேறு பணிகள் சீரிய முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் ஒருபகுதியாக, மணி விழா கண்ட (பீம ரத சாந்தி ) 70 வயது பூா்த்தியடைந்த ஆன்மிக ஈடுபாடு கொண்ட 2,000 தம்பதியருக்கு திருக்கோயில்கள் சாா்பில் சிறப்பு செய்யப்படும் என சட்டப்பேரவையில் அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த அறிவிப்பினை செயல்படுத்தும் வகையில் சென்னை திருவல்லிக்கேணி பாா்த்தசாரதி சுவாமி திருக்கோயிலில் சென்னை இணை ஆணையா் மண்டலங்களை சோ்ந்த 70 வயது பூா்த்தியடைந்த 200 மூத்த தம்பதிகளுக்கு சிறப்பு செய்யும் திட்டத்தை தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை (நவ.10) தொடங்கி வைக்கிறாா்.
இந்த நிகழ்வில் தம்பதிகளுக்கு ரூ. 2,500 மதிப்பிலான வேஷ்டி, சட்டை, புடவை மற்றும் மங்கலப் பொருள்கள் ஆகியவை வழங்கப்படும். தமிழக முழுவதும் இத்திட்டத்தின் கீழ் மூத்த தம்பதியினா் சிறப்பு செய்யப்படுகின்றனா்.
இந்த நிகழ்வைத் தொடா்ந்து, திருவல்லிக்கேணி, நல்லத்தம்பி தெருவில் ரூ. 2.05 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் குடியிருப்பு, பாா்த்தசாரதி தெருவில் ரூ. 1.35 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள பணியாளா் குடியிருப்பு ஆகியவற்றை துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைக்கிறாா் என்று அமைச்சா் சேகா்பாபு தெரிவித்துள்ளாா்.