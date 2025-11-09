மாா்பகப் புற்றுநோயிலிருந்து மீண்டவா்கள் கௌரவிப்பு!
மாா்கப் புற்றுநோயிலிருந்து மீண்டு வந்த 250-க்கும் மேற்பட்டோரும், அவா்களது குடும்பத்தினரும் சென்னையில் கௌரவிக்கப்பட்டனா்.
சென்னை மாா்பக மையம் மற்றும் ஷரனா மாா்பகப் புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை சாா்பில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் துறைசாா் நிபுணா்கள் பங்கேற்று சிகிச்சைக்கு பிந்தைய வழிகாட்டுதல்களை அவா்களுக்கு வழங்கினா்.
சென்னை மாா்பக மையத்தின் இயக்குநா் டாக்டா் செல்வி ராதாகிருஷ்ணா, ஒட்டுறுப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சை நிபுணா் டாக்டா் வெங்கட் ராமகிருஷ்ணன், மகப்பேறு மருத்துவ ஆலோசகா் டாக்டா் ஷீலா நம்பியாா், ஸ்டாா் ஹெல்த் இன்ஸ்யூரன்ஸ் நிறுவன முன்னாள் நிா்வாக இயக்குநா் டாக்டா் எஸ். பிரகாஷ் உள்ளிட்டோா் அதில் பங்கேற்று மாா்பகப் புற்றுநோய் குறித்து விழிப்புணா்வு உரையாற்றினா்.
இது தொடா்பாக அவா்கள் கூறியதாவது: மேற்கத்திய நாடுகளில் புற்றுநோய் பாதித்த மாா்பகங்களை அகற்றிய பிறகு 65 சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மாா்பக மறுசீரமைப்பு சிகிச்சையை மேற்கொள்கின்றனா். இந்தியாவில் அந்த விகிதம் 1 சதவீதத்துக்கும் குறைவாகவே உள்ளது.
போதிய விழிப்புணா்வு இல்லாததாலும், பொருளாதார சூழலுமே அதற்கு பிரதான காரணங்கள். இதைத் தவிா்க்க, ஆரோக்கியமான தனி நபா்களுக்கு மட்டுமல்லாது, மாா்பகப் புற்றுநோயிலிருந்து மீண்டு வந்தவா்களுக்கும் காப்பீட்டு சேவைகள் தடையின்றி கிடைக்க வேண்டும் என்றனா்.