பலத்த மழையை எதிா்கொள்ள மாநகராட்சி தயாா்: மேயா் ஆா்.பிரியா
சென்னையில் பலத்த மழை பெய்தாலும் அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு மாநகராட்சி தயாா் நிலையில் உள்ளது என மேயா் ஆா்.பிரியா தெரிவித்தாா்.
சென்னை வால்டாக்ஸ் சாலையில் உள்ள அண்ணா பிள்ளைத் தெருவில் கட்டப்பட்டு வரும் சமுதாயநலக் கூடத்தின் பணிகளை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு, மேயா் ஆா்.பிரியா உள்ளிட்டோா் புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
அப்போது செய்தியாளா்களிடம் மேயா் ஆா்.பிரியா கூறியதாவது:
சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதியில் மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று 100 இடங்களில் சமுதாய நலக்கூடங்கள் கட்டப்பட்டுவருகின்றன. பெருநகர வளா்ச்சிக் குழுமம் சாா்பில் ரூ.180 கோடியில் 16 சமூக நலக்கூடங்கள் கட்டப்படுகின்றன. அதில் துறைமுகம் தொகுதியில் ரூ.14 கோடியில் நாடகக் கொட்டகையாக இருந்த இடத்தை சட்டப் போராட்டம் நடத்தியும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றியும் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் முயற்சியால் மாநகராட்சி மூலம் சிஎம்டிஏ நிதியில் நவீன முறையில் சகல வசதிகளும் உள்ள சமுதாய நலக்கூடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. டிசம்பரில் இந்தப் பணி நிறைவடையும். கொளத்தூரிலும் இதுபோல சமுதாய நலக்கூடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
பலத்த மழையை எதிா்கொள்ளத் தயாா்: சென்னையில் கடந்த ஆண்டைவிட நவம்பரில் பருவமழை குறைவாகவே பெய்துள்ளது. நவம்பரில் அதிக மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, பலத்த மழை பெய்தாலும் அதை எதிா்கொள்ளும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டு மாநகராட்சி தயாா் நிலையில் உள்ளது என்றாா்.
ஆய்வின்போது ராயபுரம் மண்டலக்குழுத் தலைவா் ஸ்ரீராமுலு, மாமன்ற உறுப்பினா் ராஜேஷ்ஜெயின் உள்ளிட்டோா் உடன் இருந்தனா்.