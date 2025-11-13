மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்து தனியாா் நிறுவன ஊழியா் உயிரிழப்பு
சென்னை வியாசா்பாடியில் இரண்டாவது மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்து தனியாா் நிறுவன ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.
வியாசா்பாடி சாமியாா் தோட்டம் 4-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் முல்லைவேந்தன் (48). இவா் மனைவி சத்யகலா. இத்தம்பதிக்கு கணேஷ் (21), சந்தோஷ் (18) என இரு மகன்கள் உள்ளனா்.
அந்தப் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியாா் நிறுவனத்தில், முல்லைவேந்தன் வேலை செய்து வந்தாா். அவா் தனது வீட்டின் இரண்டாவது மாடியின் பால்கனியில் நின்று புதன்கிழமை இரவு கைப்பேசியில் கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, திடீரென பால்கனியின் கைப்பிடி சுவா் இடிந்து விழுந்தது. இதில் தடுமாறிய முல்லைவேந்தன், இரண்டாவது மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்தாா்.
அரசு ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற அவா், வழியிலேயே உயிரிழந்தாா். இது குறித்து வியாசா்பாடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.