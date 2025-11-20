வருமான வரித் துறை அதிகாரி மீது தாக்குதல்: ஆட்டோ ஓட்டுநா் கைது
வருமான வரித் துறை ஆய்வாளா் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக ஆட்டோ ஓட்டுநரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சென்னை கிழக்கு அண்ணா நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் யோகேஷ்குமாா் செளத்ரி (36). இவா், நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வருமான வரித் துறை அலுவலகத்தில் ஆய்வாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். கடந்த அக். 28-ஆம் தேதி பணி முடித்து பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, தனது வாகனத்தை இடிப்பதுபோல வந்த ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கும், யோகேஷ்குமாா் செளத்ரிக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
அப்போது, யோகேஷ்குமாா் செளத்ரியை, ஆட்டோ ஓட்டுநா் தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்ாகக் கூறப்படுகிறது.
இதில், மயங்கி விழுந்த அவரை அக்கம் பக்கத்தினா் மீட்டு, அருகில் உள்ள மருத்துமனையில் சோ்த்தனா். இது குறித்து யோகேஷ்குமாா் செளத்ரி அமைந்தகரை காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, நெற்குன்றம் பகுதியைச் சோ்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் விக்னேஷ் (27) என்பவரை புதன்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.