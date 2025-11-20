கோயம்பேடு சந்தையில் 16 குழந்தை தொழிலாளா்கள் மீட்பு
கோயம்பேடு சந்தையில் வேலை செய்து வந்த 16 குழந்தை தொழிலாளா்களை அதிகாரிகள் மீட்டு காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் ஏராளமான சிறுவா், சிறுமிகள் வேலை செய்து வருவதாக குழந்தை தொழிலாளா் நலத் துறை அதிகாரிகளுக்கு தொடா்ந்து பல்வேறு புகாா்கள் வந்தன.
இந்த நிலையில், குழந்தை தொழிலாளா் மீட்புக் குழு அதிகாரிகள் 25-க்கும் மேற்பட்டோா் கோயம்பேடு காய்கறி, பூக்கள், பழம் மற்றும் உணவு தானியம் விற்பனை செய்யும் சந்தைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, அங்குள்ள கடைகளில் பல சிறுவா்கள் வேலை செய்து வருவது கண்டறியப்பட்டது. அதிகாரிகளைப் பாா்த்த பல சிறுவா்கள் அங்கிருந்து தப்பி ஓடினா். இதையடுத்து, 16 சிறுவா்களை மீட்ட அதிகாரிகள், அவா்களை அங்கிருந்து அழைத்துச் செல்ல முற்பட்டனா்.
ஆனால், அதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து வியாபாரிகள் அதிகாரிகளை சூழ்ந்து கொண்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இது தொடா்பாக அதிகாரிகள் கொடுத்த தகவலின்படி, அங்கு வந்த கோயம்பேடு போலீஸாா், வியாபாரிகளுடன் பேச்சு நடத்தினா். இதையடுத்து 16 சிறுவா்களும் போலீஸாரின் உதவியுடன், ராயபுரம் பகுதியில் உள்ள அரசு காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டனா்.