சென்னை
சென்னை மாவட்ட புதிய அரசு காஜி நியமனம்
சென்னை: சென்னை மாவட்ட புதிய அரசு காஜியாக என்.பி.உஸ்மான் முஹயித்தின் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
காஜி சட்டம் 1880 பிரிவு 2-இன் கீழ் சென்னை மாவட்ட காஜியாக (சன்னி பிரிவு) கடந்த அக்.17 முதல் 3 ஆண்டுகளுக்கு அரசால் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளாா் என்று பிற்படுத்தப்பட்டோா், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சிறுபான்மையினா் நலத்துறை அரசு முதன்மைச் செயலா் சா.விஜயராஜ் குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.