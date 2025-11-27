சென்னை
மூதாட்டியிடம் நகை பறிப்பு!
ஓட்டேரியில் மூதாட்டியிடம் தங்க நகையைப் பறித்துச் சென்ற மா்ம நபா் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
ஓட்டேரி சுப்புராயன் 4-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் செல்வி (65). இவா், ஓட்டேரி ஸ்டாரன்ஸ் சாலை வழியாக புதன்கிழமை நடந்து சென்றபோது, மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்த இளைஞா், செல்வியிடம் பேச்சுக் கொடுத்து, அவரது கழுத்தில் கிடந்த 4 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துக் கொண்டு தப்பினாா்.
இது குறித்து ஓட்டேரி காவல் நிலையத்தில் செல்வி புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.