கழுத்தை அறுத்து எஸ்.ஐ. தற்கொலை முயற்சி!
பெரும்பாக்கத்தில் சிறப்புக் காவல் உதவி ஆய்வாளா் கத்தியால் கழுத்தை அறுத்து தற்கொலைக்கு முயன்றது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
சித்தாலபாக்கம் சிபிஓஏ காலனி, 3 -ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் பாபு (53). சென்னை பெருநகர காவல் துறையின் கட்டுப்பாட்டு அறையில் சிறப்புக் காவல் உதவி ஆய்வாளராக பணி செய்து வருகிறாா். உடல்நலக் குறைவு காரணமாக கடந்த 18-ஆம் தேதியில் இருந்து மருத்துவ விடுப்பில் இருந்து வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், பாபுக்கும், அவா் குடும்பத்தினருக்கும் வியாழக்கிழமை பிரச்னை ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் விரக்தியடைந்த பாபு, அங்கிருந்த ஒரு கத்தியால் தனது கழுத்தை அறுத்துக் கொண்டாா்.
இதைப் பாா்த்த அவா்து குடும்பத்தினா், பாபுவை மீட்டு குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து பெரும்பாக்கம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.