‘சென்னை மக்களின் குடிநீா் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு நீா்த்தேக்கங்களின் கொள்ளளவு படிப்படியாக உயா்த்தப்படும்’

சென்னை மக்களின் குடிநீா் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, நீா்த்தேக்கங்களின் கொள்ளளவு படிப்படியாக உயா்த்தப்படவுள்ளது என்று கொசஸ்தலையாறு வடிநில கோட்ட செயற்பொறியாளா் ராதாகிருஷ்ணா கூறியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்தி: சென்னைக்கு குடிநீா் வழங்கும் முக்கிய நீா் ஆதாரங்களில் ஒன்றான சத்தியமூா்த்தி சாகா் நீா்தேக்கம் பூண்டி, புழல் ஏரி, சோழவரம் ஏரி, செம்பரம்பாக்கம் ஏரி மற்றும் கண்ணன்கோட்டை தோ்வாய்கண்டிகை ஆகிய 5 நீா்த்தேக்கங்கள் நீா்வளத் துறை மூலம் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
பூண்டி ஏரியின் முழுக் கொள்ளளவு 3,231 மி.கன அடியில் இருந்து 2,565 மி.கன அடியும், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் 3,645 மி.கன அடியில் 2,908 மி.கன அடியும், புழல் ஏரியின் 3,300 மி.கன அடியில் 2,751 மி.கன அடியும், சோழவரம் ஏரியின் 1,081 மி.கன அடியில் 520 மி.கன அடியும், கண்ணன் கோட்டை தோ்வாய் கண்டிகை நீா்தேக்கத்தின் 500 மி.கன அடியில் 438 மி.கன அடியும் நீா் இருப்பு உள்ளது.
காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் குறித்து கடந்த 28, 29, 30, ஆகிய 3 நாள்களில் சென்னைக்கு குடிநீா் வழங்கும் நீா்த்தேக்கங்களின் நீா்பிடிப்பு பகுதியில் மழையின் அளவு கூடுதலாக இருக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்பட்டு, வெள்ளம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக ஏரி மற்றும் நீா்த்தேக்கங்களின் தற்போதைய கொள்ளளவை குறைக்கும் நடவடிக்கையாக கடந்த 27 முதல் 29-ஆம் தேதி வரை படிப்படியாக உபரிநீா் வெளியேற்றப்பட்டு வந்தது.
இந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை நிலவரப்படி, சத்தியமூா்த்தி சாகா் பூண்டி நீா்த்தேக்கத்தில் இருந்து வினாடிக்கு 3,000 கன அடியாகவும், புழல் ஏரியில் இருந்து 1,000 கன அடியாகவும், சோழவரம் ஏரியில் இருந்து 200 கன அடியாகவும், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து 2,250 கன அடியாகவும், உபரிநீா் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. இந்த நடவடிக்கை மூலம் நீா்தேக்கங்களில் போதிய வெள்ளம் தாங்கு திறன் உயா்த்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும் திடீா் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டால் சென்னை மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில், ஏரிகளில் இருந்து படிப்படியாக உபரிநீா் வெளியேற்றப்படும்.
தற்போது, டித்வா புயலின் தீவிரம் குறைந்துள்ளதாலும், நீா்த்தேக்கங்களின் நீா்பிடிப்பு பகுதியில் மழையின் அளவு குறைந்துள்ளதாலும், நீா்வரத்து குறைந்துள்ளது. எனவே, சத்தியமூா்த்தி சாகா் பூண்டி நீா்த்தேக்கத்தில் இருந்து வினாடிக்கு 750 கன அடியாகவும், புழல் ஏரியில் இருந்து 500 கன அடியாகவும், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து 500 கன அடியாகவும் உபரிநீா் வெளியேற்றப்பட்டது.
