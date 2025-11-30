நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாம்கள்: இதுவரை 9.87 லட்சம் போ் பயன்!

நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாம்கள்: இதுவரை 9.87 லட்சம் போ் பயன்!
‘நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்’ திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 631 முகாம்கள் நடைபெற்றிருப்பதாகவும், 9.87 லட்சம் பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொண்டிருப்பதாகவும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.
தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டத்தை கடந்த ஆக. 2-இல் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கிவைத்தாா். அதன் கீழ் வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மற்றும் உயா் மருத்துவக் கண்காணிப்பு முகாம்கள் நடைபெறுகின்றன.
அதேபோல, முதல்வரின் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்தல் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அரசு அங்கீகார சான்று வழங்குதல் போன்ற சேவைகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. 17-ஆவது வாரமாக கடந்த சனிக்கிழமை 35 இடங்களில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாம்கள் நடைபெற்றன. அதில் 49,098 பயனடைந்தனா்.
