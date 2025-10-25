தொல்காப்பியப் பூங்காவில் 18 வயதுக்குள்பட்டோா் நடைப்பயிற்சி செய்ய அனுமதியில்லை
சென்னையில் உள்ள தொல்காப்பியப் பூங்காவில் 18 வயதுக்குள்பட்டோா் நடைப்பயிற்சி செய்ய அனுமதியில்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புனரமைக்கப்பட்ட தொல்காப்பியப் பூங்காவை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வெள்ளிக்கிழமை திறந்து வைத்தாா். இதில், நடைப்பயிற்சி செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, காலை 6.30 மணி முதல் 8 மணி வரையும், மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணியும் வரை நடைப்பயிற்சி செய்யலாம். நடைப்பயிற்சிக்கு நாளொன்றுக்கு ஒரு வேளைக்கு ரூ.20, மாதம் ரூ.500, 3 மாதங்களுக்கு ரூ.1,500, 6 மாதங்களுக்கு ரூ.2,500, ஓராண்டுக்கு ரூ.5,000 எனக் கட்டணம் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வோருக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன் விவரம்: 18 வயதுக்குள்பட்டோா் நடைப்பயிற்சி செய்ய அனுமதியில்லை. நடைப்பயிற்சிக்கு முன்பதிவு செய்தவுடன், பிரத்யேக அடையாள அட்டை வழங்கப்படும். இதை நடைப்பயிற்சிக்கு வரும்போது எடுத்து வரவேண்டும். அடையாள அட்டையை தொடா்புடைய நபரைத் தவிா்த்து வேறு யாரும் பயன்படுத்தக் கூடாது. பிரதான நுழைவு வாயிலை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
நடைப்பயிற்சிக்கு வரும்போது, தனி நபா்கள் தங்களது பொருள்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவற்றைத் தொலைத்தால் அதற்கு எந்த வகையிலும் பூங்கா நிா்வாகம் பொறுப்பேற்காது.
நடைப்பயிற்சி செய்ய மாதம் அல்லது ஓராண்டு வரை கட்டணம் செலுத்தியிருந்தால் அதைத் திரும்பப் பெற முடியாது. எந்தக் காலம் வரை பணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதோ அதுவரை மட்டுமே நடைப்பயிற்சி செய்ய முடியும். பூங்காவின் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் அழகை எந்த வகையிலும் தொந்தரவு செய்யக் கூடாது. நடைப்பயிற்சி செல்வோா் அதற்கென உள்ள பிரத்யேக தடத்தில் மட்டுமே செல்ல வேண்டும்.
செல்லப் பிராணிகளுக்கு அனுமதியில்லை: பூங்காவுக்குள் செல்லப் பிராணிகளுக்கு அனுமதியில்லை. மேலும், விலங்கினங்களுக்கு பூங்காவுக்குள் உணவூட்டக் கூடாது. நடைப்பயிற்சி செல்லும் தடங்களை வழிமறிக்கக் கூடாது. பூங்காவில் உள்ள சிலைகள், கல்வி மற்றும் கலை அம்சமிக்க பொருள்களைத் தொடவோ, சேதப்படுத்தவோ கூடாது. ஆற்று நீருக்குள் கல் எறியவோ, இறங்கவோ கூடாது. மேலும், புகைப்படிப்பது, மது அருந்துவது போன்றவை சட்ட விரோதமான செயல்களாகக் கருதப்படும்.
பூங்கா நிா்வாகம் சாா்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளை மீறினால் நடைப்பயிற்சிக்காக வழங்கப்பட்டுள்ள அனுமதிச் சீட்டு ரத்து செய்யப்படும். புதிதாக எதுவும் வழங்கப்படாது என்று பூங்கா நிா்வாகம் சாா்பில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.