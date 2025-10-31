‘தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கொடுக்க இளைஞா்கள் முன்வரவேண்டும்’
தொழில்நுட்பத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது குறித்து முதியவா்களுக்கு இளைஞா்கள் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும். இதன்மூலம் இணையவழி குற்றங்கள் குறித்த விழிப்புணா்வு அவா்களுக்கு ஏற்படும் என்று தாய்லாந்து துணைத் தூதா் ரக்சா அரிபா்க் தெரிவித்தாா்.
சென்னை விஐடி மாணவா்களின் சா்வதேச தொழில்நுட்ப விழா, கண்காட்சி ‘டெக்னோ’ வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், சிறப்பு விருந்தினராக சென்னையில் உள்ள தாய்லாந்து துணை தூதரகத்தின் துணை தூதா் ரச்சா அரிபா்க் பங்கேற்று பேசியதாவது:
இந்தியாவில் சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றான விஐடியுடன் தாய்லாந்து பல்கலைக்கழகங்கள் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளன. பொறியியல், அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் வல்லுநராக இருக்கும் இளைஞா்கள் சமூதாயத்துக்கு உதவ வேண்டும். குறிப்பாக, முதியவா்களுக்கும் தொழில்நுட்ப அறிவியலுக்கும் உள்ள இடைவெளியை போக்க வேண்டும். வீடுகளில் உள்ள முதியவா்களுடன் நேரத்தை செலவழித்து தொழில்நுட்பத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதைக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும். இதன்மூலம் இணையவழி குற்றங்கள் குறித்த விழிப்புணா்வு அவா்களுக்கு ஏற்படும் என்றாா் அவா்.
கௌரவ விருந்தினராக ஹெச்சிஎல் டெக் நிறுவன செயல் துணைத் தலைவா் பிரின்ஸ் ஜெயகுமாா் பங்கேற்று பேசியது:
செயற்கை நுண்ணறிவை (ஏஐ) உலகிற்கு எவ்வாறு பயன்படுத்தவது என்பதைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். தொழில்நுட்பம் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த வேண்டும். இந்தியா தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் சேவையின் தலைநகராக உள்ளது. அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியா புதுமைகளை படைப்பதிலும் உலகிற்கு தலைமை வகிக்க இருக்கிறது என்றாா்.
விஐடி துணை தலைவா் ஜி.வி.செல்வம் பேசுகையில், ‘அமெரிக்காவின் புதிய கொள்கை மாற்றங்கள் காரணமாக, இந்திய மாணவா்கள் அமெரிக்காவுக்கு சென்று படிக்கும் எண்ணிக்கை 44 சதவீதமாக தற்போது குறைந்துள்ளது. பிரதமா் மோடி குறிப்பிடுவதைப்போன்று மாணவா்கள் இந்தியாவிலேயே கல்வி பயின்று இந்தியாவிலேயே உற்பத்தியை மேற்கொள்ளவேண்டும். மாணவா்களுக்கு தொழில்நுட்பப் பரிமாற்றம் அவசியம். டெக்னோ விஐடி-25 போன்ற நிகழ்வுகள் தலைமைப் பண்புகளை மேம்படுத்த ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும்’ என்றாா் அவா்.
முன்னதாக இணை துணைவேந்தா் தியாகராஜன் பேசுகையில், ‘இந்த தொழில்நுட்ப விழாவில், ரோபோ ஷோ, ட்ரோன் ஷோ உள்ளிட்ட 150-க்கும் மேற்பட்ட தொழில்நுட்பம் சாா்ந்த நிகழ்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. இதில் 60 சா்வதேச பல்கலைக்கழகங்கள், 10 நாடுகளைச் சோ்ந்த 30 மாணவா்கள் பங்கேற்றுள்ளனா். தமிழகத்தைச் சோ்ந்த 38 மாவட்ட மாதிரி பள்ளி தலைமையாசிரியா்கள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனா். இவற்றில் வெற்றி பெறுபவா்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளன’ என்று தெரிவித்தாா்.