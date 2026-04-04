தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவா் விஜய் புதுச்சேரியில் சனிக்கிழமை (ஏப்.4) பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.
இது குறித்து தவெக பொதுச்செயலா் என்.ஆனந்த் வெளியிட்ட அறிக்கை:
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, தவெக தலைவா் சனிக்கிழமை (ஏப்.4) பிரசாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளாா். காலை 10 மணி முதல் காலை 11 மணி வரை தட்டாஞ்சாவடி மாா்க்கெட் கமிட்டி பகுதி, காலை 11 முதல் பகல் 12 மணி வரை கடலூா் சாலை பகுதி, பகல் 12 முதல் மதியம் 1 மணி வரை தவளக்குப்பம் சந்திப்பு பகுதியில் பிரசாரம் செய்கிறாா்.
பிரசாரத்துக்கு வரும் விஜய்யின் வாகனத்தை தொண்டா்கள் பின் தொடர வேண்டாம் எனத் தெரிவித்துள்ளாா் என்.ஆனந்த்.
