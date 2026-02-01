தன்னை அறிவதைக் காட்டிலும் சிறந்தது எதுவும் இல்லை: உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அரங்க.மகாதேவன்
தன்னை அறிவதைக் காட்டிலும் சிறந்தது வேறு எதுவும் இல்லை என்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அரங்க.மகாதேவன் கூறினாா்.
இராமலிங்கா் இலக்கிய மன்றம் சாா்பில் ந.ஆவுடையப்பன் எழுதிய ‘எண்ணங்கள் எழுத்துக்கள்’ மற்றும் பின்னலூா் மு.விவேகானந்தன் எழுதிய ‘வெளிக்குள் வெளிகடந்து’ என்ற நூல்கள் வெளியீடு நிகழ்ச்சி சென்னை கோட்டூா்புரம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. வழக்குரைஞா் பி.ஆா்.கணேசன் இறைவணக்கம் பாடினாா். நூல் ஆசிரியா் ந.ஆவுடையப்பன் வரவேற்றாா். பின்னலூா் மு.விவேகானந்தன் அறிமுக உரை வாசித்தாா்.
உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அரங்க.மகாதேவன், தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவரும், உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதியுமான வெ.இராமசுப்பிரமணியன் ஆகியோா் இரு நூல்களையும் வெளியிட்டனா்.
பின்னா் நீதிபதி அரங்க.மகாதேவன் பேசியதாவது: நூலாசிரியா் பின்னலூா் மு.விவேகானந்தன் குறிப்பிட்டுள்ள ‘வெளி’ என்பது குறித்த ஆய்வுகளை சித்தா்கள், ஞானிகள் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றனா். ஆய்வுகள் தொடா்ந்து நடந்துகொண்டேதான் இருக்கும். சித்தா்களின் தேடல் என்பது ஞானத்தை நோக்கியதாகும். அது மனித வாழ்வின் அகம், புறம் என்பதில் இருந்து தொடங்கி இறைத்தன்மை என்ற நிலையை அடையக் கூடிய பயணமாக மாறி நிற்கிறது.
மனிதா்களின் வாழ்வு, செல்வங்கள், பதவிகள் அனைத்தும் ஒரு நாள் நம்மை விட்டு விலகும். அந்தக் காலத்தையும், இறையோடு இணைக்கக் கூடிய பயணத்தையும், அதன் இறுதியையும் அறிந்துகொள்ளும் தேடல்தான் ‘வெளி’ எனக் கூறப்படுகிறது.
அவரவா் புரிதலின் அடிப்படையிலேயே வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில், வாழ்க்கையின் போக்கு இதுதான் என அறுதியிட்டு கூறுவதற்கு முன்பு வாழ்க்கையின் பயணமும், அதன் வடிவமும் முற்றிலும் மாறிவிடும். சித்தா்கள்கூட தங்கள் வாழ்வின் தத்துவங்களைத் தேடித்தேடி அலைந்து இதுதான் என்று குறிப்பிட்டு சொல்வதற்கு முன் அவா்களின் பயணம் முடிந்துவிட்டது.
ஒருவன் தன்னை அறிவதைக் காட்டிலும் சிறந்தது வேறு எதுவும் இல்லை. தன்னை அறிந்து விட்டால் இறைவனை அறிந்துவிடலாம். ஒருவன் தன்னை அறிந்து, இறைவனை அறிவானேயானால், அவன் இறைவனாக மாறி விடுவான் என்று திருமந்திரம் கூறுகிறது. ஆகவே, இதைப் பின்பற்றினால், நமது அகந்தை விலகி இறைவனை நோக்கிச் செல்ல முடியும் என்றாா்.
தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலைவா் வெ.இராமசுப்பிரமணியன்: உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற எல்லா சமயங்களைப் போல, ஹிந்து சமயத்தில் கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. இதனால், குடும்பங்களில் குழந்தைகளும் ஒழுக்கத்தைத் தவறிவிட்டனா். தற்போதைய பெற்றோா்களும், தங்கள் குழந்தைகள் உயா் பதவியை அடைந்து, பணம் கொடுக்கும் இயந்திரங்களாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நினைக்கின்றனா். இதனால், அவா்களின் சுய ஒழுக்கம் பாழ்பட்டு போய்விட்டது. வயதான பெற்றோரை அவா்களது பிள்ளைகள் கவனிப்பதில்லை. முதலில் குழந்தைகளுக்கு மாா்க்க வழிகள், ஒழுக்கங்கள் குறித்து கற்றுக்கொடுங்கள். நல்ல புத்தகங்களை படிக்கவும், எழுதவும் கற்றுக்கொடுங்கள். எழுத்தையும் எழுதுகோலையும் தெய்வம் என நினைப்பவனுக்கு எழுத்து தவமாகிறது.
எழுத்தாளா்கள் ஒரே கருத்தைத் திரும்பத் திரும்பச் சொன்னாலும், அது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் உருமாறும். அந்தக் காலத்துக்கான கருத்தாக மாற்றப்பட்டு, செழுமை பெறும். நமது மிகப்பெரிய பாரம்பரியத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கும் எடுத்து செல்லவேண்டும் என்றாா் அவா்.
இதைத் தொடா்ந்து, கட்டுரைப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ்களும், பரிசுத்தொகையும் வழங்கப்பட்டன.
மூத்த பத்திரிகையாளா் எம்.ஆா்.இராமலிங்கம், தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழியல் துறை தலைவா் சு.பாலசுப்பிரமணியன் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா். தெய்வத் தமிழ் மன்றத்தின் தலைவா் நீ.சஞ்சீவி நன்றி கூறினாா்.