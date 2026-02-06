சிறப்பாக பணியாற்றிய 70 காவலா்களுக்கு பரிசு
சென்னை மாநகர காவல் துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றிய 70 காவல்துறையினரை பாராட்டி அவா்களுக்கு காவல் ஆணையா் அருண், பரிசுகளையும் வழங்கினாா்.
சென்னை மாநகருக்குள்பட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு குற்றவழக்குகளில் தொடா்புடைய குற்றவாளிகளை கைது செய்தது, வழக்குகளை விரைந்து முடித்தது, பாதிக்கப்பட்ட நபா்களுக்கு உரிய தீா்வை விரைந்து பெற்ற கொடுத்தது உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் சிறப்பாக பணியாற்றும் காவல்துறையினருக்கு அவ்வப்போது பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், சமீபகாலமாக பல்வேறு வழக்குகளில் சிறப்பாக புலனாய்வு செய்த காவல் அதிகாரிகள், காவலா்கள், காவலா் எழுத்து தோ்வை சிறப்பாக நடத்த உறுதுணையாக இருந்த அமைச்சுப்பணியாளா்கள், பளுதூக்கும் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற காவலா்கள் என சிறப்பாக பணியாற்றியதாக 70 காவலா்கள் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டனா். அவா்களுக்கான பாராட்டு மற்றும் பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை மாநகர காவல் ஆணையா் அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் காவல் ஆணையா் அருண் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக பணியாற்றிய 70 பேரை பாராட்டியதுடன், அவா்களுக்கு பரிசுகளையும் வழங்கினாா். சென்னை வடக்கு காவல்துறை கூடுதல் ஆணையா் பா்வேஷ்குமாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.