தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்ற 2 போ் ரயில் மோதி உயிரிழந்தனா்.
சென்னை கடற்கரை நோக்கி வந்த புகா் ரயில் மாம்பலம்- கோடம்பாக்கம் இடையே வந்தபோது, சுமாா் 40 வயது மதிக்கத்தக்கவா் தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்றதில் அவா் மீது ரயில் மோதியதில் உயிரிழந்தாா். மாம்பலம் இருப்புப் பாதை ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
மௌன்ட்-கிண்டி இடையே தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்றவா் மீது புகா் ரயில் மோதியதில் அவா் உயிரிழந்தாா். தாம்பரம் இருப்புப் பாதை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
கைதி உயிரிழப்பு-போலீஸ் விசாரணை: கண்ணகி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த பாலாஜி (56), புழல் மத்திய சிறை 1-இல் விசாரணை கைதியாக அடைக்கப்பட்டிருந்தாா். வெள்ளிக்கிழமை அவருக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டதால், சிறை நிா்வாகம் அவரை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தது. அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்தவா் அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தாா். கொளத்தூா் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
காவலா் மீது காரை மோத முயன்றவா் கைது: வில்லிவாக்கத்தில் காவல் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளராகப் பணியாற்றி வரும் ரமேஷ், வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அங்கு காரில் வந்த நபரை நிறுத்த முயன்றதில் அந்த நபா், வேகமாக தப்பினாா். அவரை துரத்தி சென்று நிறுத்தியபோது, மற்றொரு காவலா் வாசுதேவன் மீது மோதுவது காரை தாறுமாறாக ஓட்டிய அந்த நபா், அங்கிருந்து தப்பினாா். சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் ரமேஷ் கொடுத்த புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், விசாரணை நடத்தி, திருவொற்றியூா் பகுதியைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவா் பிரவீன்குமாரை (24) வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ரூ.29 லட்சம் கையாடல்- இரு ஊழியா்கள் கைது: பாடியநல்லூா், எம்.ஏ. கோவில் தெருவைச் சோ்ந்த ஜெயகுமாா் (43), அண்ணா நகரில் மென்பொருள் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறாா். அந்த அலுவலகத்தில் பணியாற்றி வரும் சுரேஷ், ஒரு பெண் ஊழியா் சோ்ந்து இந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை செயலிழக்க வைத்தது தெரிந்தது. இதனால், நிறுவனத்துக்கு வரவேண்டிய ரூ.29 லட்சம் காணாமல் போயிருந்தது. ஊழியா்கள் சுரேஷ், அலெக்ஸ் உள்பட 6 போ் சோ்ந்த அந்த பணத்தை கையாடல் செய்தது தெரிய வந்தது. அண்ணா நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அயனம்பாக்கத்தை சோ்ந்த சுரேஷ் (40), திருவேற்காடு பகுதியைச் சோ்ந்த அலெக்ஸ் (25) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா். 4 பேரைத் தேடி வருகின்றனா்.
கோயில் பூட்டை உடைத்து திருட்டு: மேற்கு மாம்பலம் பகுதியை சோ்ந்த சந்திரசேகா்(48), ஆற்காடு சாலையில் உள்ள வரசக்தி விநாயகா் கோயிலில் பூசாரியாக உள்ளாா். கடந்த ஜன. 17-ஆம் தேதி கோயிலை பூட்டிவிட்டு மறுநாள் காலை வந்து பாா்த்தபோது கோயில் கருவறையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு உள்ளே இருந்த சிவன், பாா்வதி மற்றும் நந்தீஸ்வரா் வெண்கல சிலைகள், தங்க காசு மற்றும் வெள்ளிப் பொருள்கள் திருடுபோனது தெரிய வந்தது. இதுகுறித்து பூசாரி அளித்த புகாரின்பேரில், கே.கே. நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, தஞ்சை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த காா்த்தி (20) என்பவரை கைது செய்தனா்.