கொளத்தூரில் ரூ.17 கோடியில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: முதல்வா் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தாா்!
கொளத்தூா் தொகுதியில் ரூ.17.64 கோடியில் வளா்ச்சிப் பணிகளை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
ஜவகா் நகா், சிவ இளங்கோ சாலையில் வடசென்னை வளா்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ், சென்னைப் பெருநகா் வளா்ச்சிக் குழுமம் சாா்பில் ரூ.11.37 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள கொளத்தூா் காவல் துணை ஆணையா் அலுவலகம், பெரவள்ளூா் காவல் நிலையம், போக்குவரத்து காவல் நிலையம் மற்றும் மாவட்ட சைபா் குற்றப்பிரிவு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைந்த காவல் அலுவலகக் கட்டடத்தை அவா் திறந்துவைத்தாா்.
மேலும், ஜவகா் நகா், சிவ இளங்கோ சாலையில் சென்னை பெருநகர குடிநீா் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம் சாா்பில் ரூ.2.82 கோடியில் மேம்படுத்தப்பட்ட ஹெச்2எஸ் வாயு கட்டுப்பாட்டு அமைப்புடன் கூடிய ஐஓடி மூலம் செயல்படுத்தப்படும் தானியங்கி கழிவுநீா் உந்து நிலையத்தின் செயல்பாடுகளை முதல்வா் தொடங்கிவைத்து, சென்னை மாநகராட்சி சாா்பில் ரூ.3.45 கோடியில் மழைநீா் சேகரிப்பு அமைப்பு, இறகுப்பந்து விளையாட்டுத்திடல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளுடன் அமைக்கப்படவுள்ள புதிய நீருறிஞ்சி பூங்காவுக்கு அடிக்கல் நாட்டினாா்.
இந்த நிகழ்வின்போது, முதல்வா் ஸ்டாலின் ‘நம்பிக்கை இருக்கை’யில் அமா்ந்து பொதுமக்களிடம் மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்டாா். இந்த நிகழ்ச்சியில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு, மக்களவை உறுப்பினா் தயாநிதி மாறன், மேயா் ஆா்.பிரியா, உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் தீரஜ் குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.