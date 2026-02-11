பாலியல் புகாா் அளித்த பெண் ஊழியருக்கு ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்க உத்தரவு
பாலியல் புகாா் கொடுத்ததால் அதிகாரிகளால் பழிவாங்கப்பட்ட பெண் பணியாளருக்கு ஓய்வூதிய பணப் பலன்களை வட்டியுடன் வழங்க வேண்டும் என ரயில்வே தொழிலாளா்கள் கூட்டுறவுச் சங்கத்துக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் அருகே ரயில்வே தொழிலாளா்கள் கடன் சங்கம் உள்ளது. இங்கு பணியாற்றிய பெண் ஒருவருக்கு சங்கத்தின் உதவி செயலாளராக பணியாற்றிய நாககேசரி என்பவா் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளாா். இதுதொடா்பாக அந்த பெண், தேசிய மற்றும் மாநில மனித உரிமை ஆணையங்கள், முதல்வரின் தனிப்பிரிவு, மகளிா் ஆணையம், காவல் ஆணையா், ரயில்வே பொது மேலாளரிடம் புகாா் அளித்துள்ளாா்.
இந்த புகாா்களின் அடிப்படையில் 3 விசாரணைக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன. விசாரணைக் குழுக்கள் அனைத்தும் சங்கத்துக்கு ஆதரவாகவும், பெண் பணியாளா் தரப்புக்கு போதுமான வாய்ப்பு அளிக்காமலும் விசாரித்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இந்த நிலையில், அந்த பெண்ணுக்கு எதிராக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளைக் கூறி 2003-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 6-ஆம் தேதி ‘மெமோ’ கொடுக்கப்பட்டது. 2004-ஆம் ஆண்டு அந்த பெண் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
இதனிடையே, தேசிய மகளிா் ஆணைய உறுப்பினராக இருந்த நிா்மலா சீதாராமன், உயா்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கே.சம்பத் ஆகியோா் அடங்கிய குழு 22 சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தியது. விசாரணையின் முடிவில், விசாகா வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ள வழிகாட்டுதல்கள் இந்த பெண்ணின் வழக்கில் பின்பற்றப்படவில்லை. நாககேசரியை உடனடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்ய வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு உடனடியாக பணி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட உத்தரவுகளை பிறப்பித்தது.
அதன்படி, பணிக்கு சோ்க்கப்பட்ட அந்தப் பெண் 2023-ஆம் ஆண்டு ஓய்வுபெற்றாா். ஆனால் அவா் மீதான துறை ரீதியான விசாரணை 2024-ஆம் ஆண்டில் இருந்து தொடா்ந்து நடந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக அந்தப் பெண்ணுக்கு ஓய்வூதிய பணப் பலன்கள் வழங்கப்படவில்லை. இதை எதிா்த்து அந்தப் பெண் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி டி.பரதசக்கரவா்த்தி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு: பெண்களுக்கு அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமைகளை உறுதி செய்வது நிா்வாகத்தின் கடமை. ஆனால், பணியிடத்தில் பெண் பணியாளருக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த நபா் மீது நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. நாககேசரி மீது போலீஸாா் பதிவு செய்த வழக்கில் நீதிமன்றம் சிறைத் தண்டனை விதித்தும், அவா் மீது சங்க நிா்வாகம் நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கவில்லை.
இந்த நிலையில், நாககேசரி மரணம் அடைந்துள்ளாா். பாலியல் தொல்லை தொடா்பாக புகாா் அளித்த மனுதாரா் மீதே குற்றம்சாட்டி, கடந்த 2003 மற்றும் 2004-ஆம் ஆண்டு கொடுக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு மெமோக்கள் காலாவதியாகிவிட்டன. எனவே, மனுதாரா் ஓய்வுபெற தகுதியானவா் என்பதால் அவா் ஓய்வுபெற்ற நாளில் இருந்து 6 சதவீத வட்டியுடன் ஓய்வூதிய பணப் பலன்களை வழங்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.