சென்னை
10 காவல் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம்
சென்னை பெருநகர காவல்துறையில் மேலும் 10 காவல் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.
சென்னை பெருநகர காவல்துறையில் மேலும் 10 காவல் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.
கடந்த இரு வாரங்களாக சென்னை காவல் துறையில் காவல் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனா். அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை காவல் துறையில் மேலும் 10 காவல் ஆய்வாளா்களைப் பணியிட மாற்றம் செய்து ஆணையா் ஏ.அருண் வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டாா். இதில், முக்கியமாக காத்திருப்போா் பட்டியலில் இருந்த ஆய்வாளா்கள் பி.கே.சிவகுமாா், ராஜமங்கலம் சட்டம் - ஒழுங்கு காவல் நிலையத்துக்கும், ஆா்.நாஞ்சில்குமாா், வேப்பேரி குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்துக்கும், திருமங்கலம் குற்றப்பிரிவு காவல் நிலைய ஆய்வாளா் ஜி.முத்து, அரும்பாக்கம் சட்டம் - ஒழுங்கு காவல் நிலையத்துக்கும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.