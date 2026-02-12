பெண் காவலா் தூக்கிட்டு தற்கொலை: கணவா் கைது
எழும்பூரில் பெண் காவலா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவத்தில் அவரது கணவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் அருகே உள்ள புளிச்சப்பள்ளம் பகுதியைச் சோ்ந்த புவனேஸ்வரி (29), அயல் பணியாக எழும்பூா் காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவில் பணியாற்றி வந்தாா். இவரும், சென்னை புதுப்பேட்டை ஆயுதப்படையில் பணியாற்றும் திருவாரூா் மாவட்டம், புளியஞ்சேரியைச் சோ்ந்த சிலம்பரசனும் (31) காதலித்து, பெற்றோா் சம்மதத்துடன் கடந்த 2024-இல் திருமணம் செய்து கொண்டனா்.
இந்த நிலையில், புவனேஸ்வரி மீது சந்தேகப்பட்டு சிலம்பரசன் தினமும் மது அருந்திவிட்டு வந்து அடித்து சித்ரவதை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கடந்த இரு நாள்களுக்கு முன் சிலம்பரசன், புவனேஸ்வரியிடம் தகராறில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், புவனேஸ்வரி மின்விசிறியில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
தகவலறிந்த எழும்பூா் போலீஸாா், புவனேஸ்வரி சடலத்தை மீட்டு ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக வழக்குப் பதிவு செய்து, சிலம்பரசனை கைது செய்தனா். திருமணமாகி இரு ஆண்டுகளே ஆவதால் கோட்டாட்சியா் விசாரணைக்கும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. இதனிடையே, புவனேஸ்வரியின் பெற்றோா், தங்களது மகள் சாவில் சந்தேகம் இருப்பாதாக காவல் துறை உயரதிகாரிகளிடம் வியாழக்கிழமை முறையிட்டனா்.
ஜெயின் கோயிலில் 65 பவுன் திருடுபோன வழக்கு - புனேயில் 2 போ் கைது: சென்னை யானைகவுனி, மின்ட் தெருவில் ஜெயின் கோயில் உள்ளது. கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 14-ஆம் தேதி இந்த கோயில் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்த மா்ம நபா்கள், 10 கிலோவில் 5 வெள்ளி கிரீடங்கள், 65 பவுன் நகைகளை திருடிச் சென்றனா்.
யானைகவுனி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து செய்தனா். விசாரணையில் திருட்டில் ஈடுபட்டது மகாராஷ்டிர மாநிலம், புனே அருகே உள்ள ஹவாளி பகுதியைச் சோ்ந்த ஜீவன் சிங் (60), வாத்வானி பகுதியைச் சோ்ந்த ராஜ்பவு ரத்தோா் (30) என்பது தெரிய வந்தது. இருவரையும் கடந்த புதன்கிழமை போலீஸாா் கைது செய்தனா். இவா்கள், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பல இடங்களில் ஜெயின் கோயில்களில் நகைகளைத் திருடியிருப்பது தெரிய வந்தது. கா்நாடகம், தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள ஜெயின் கோயில்களில் திருடிய வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
சுற்றுலா அழைத்துச் செல்வதாக பண மோசடி - ஒருவா் கைது: மதுரை கோரிப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த தமிழேந்திரன் (23), தனது நண்பா்களுடன் தாய்லாந்து சுற்றுலா செல்வதற்கு முயற்சித்து வந்த நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் சென்னை, ஆயிரம்விளக்கு பகுதியில் ஒரு டிராவல்ஸ் நிறுவனத்தின் விளம்பரத்தைப் பாா்த்தாா். அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளா் மாதவரம் பால்பண்ணை ரமணா அவென்யூ பகுதியைச் சோ்ந்த ராஜாதுரை (29) என்பவரை கைப்பேசி மூலம் தொடா்பு கொண்டு, தாய்லாந்து சுற்றுலாவுக்கு விமானக் கட்டணம், செலவுகள் உள்பட 12 பேரை அழைத்துச் செல்ல ரூ.7.59 லட்சத்தை வழங்கினாா்.
இதையடுத்து தாய்லாந்து செல்ல கடந்த ஜனவரி 28-ஆம் தேதி தமிழேந்திரன் உள்பட 12 பேரும் சென்னை விமான நிலையத்துக்கு வந்தனா். ஆனால், ராஜாதுரை அங்கு வரவில்லை, கைப்பேசியையும் ஸ்விட்ச் ஆப் செய்துவிட்டாா். தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை உணா்ந்த தமிழேந்திரன் உள்ளிட்ட 12 பேரும், ஆயிரம்விளக்கு காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து தலைமறைவாக இருந்த ராஜாதுரையை புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
விசாரணையில், சென்னை பெரும்பாக்கத்தைச் சோ்ந்த சுரேஷ் (29) உள்ளிட்ட 49 பேரை காஷ்மீா் அழைத்துச் செல்வதாகக் கூறி, ஏற்கெனவே ரூ.8.89 லட்சம் மோசடி செய்திருப்பது தெரிய வந்தது. ராஜாதுரை மீது மேலும் ஒரு வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
பாலியல் தொல்லை-இளைஞா் கைது: வானகரம் ஆலப்பாக்கம் சாலைப் பகுதியைச் சோ்ந்த சூா்யா (27) என்பவா், ராமசாமி நகா் பிரதான சாலையில் நடந்து சென்ற ஒரு கல்லூரி மாணவிக்கு கடந்த 10-ஆம் தேதி பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாா். மாணவியின் குடும்பத்தினா், வானகரம் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா், இரு சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, சூா்யாவை கைது செய்தனா்.