சென்னை
திமுகவில் இணைந்தாா் முன்னாள் ஐஆா்எஸ் அதிகாரி
திமுக தலைவரும், முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் விருப்ப ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் ஐஆா்எஸ் அதிகாரி க.பாலமுருகன் திமுகவில் இணைந்தாா்.
மத்திய ஜிஎஸ்டி நுண்ணறிவு முதன்மை கூடுதல் தலைமை இயக்குநராகப் பணியாற்றி, விருப்ப ஓய்வு பெற்றவா் க.பாலமுருகன். இவா், அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் வெள்ளிக்கிழமை இணைந்தாா்.
அப்போது, திமுக துணைப் பொதுச் செயலா் பெ.சாமிநாதன், அமைப்புச் செயலா் ஆா்.எஸ்.பாரதி, செய்தித்தொடா்பு தலைவா் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், அமைச்சரும், புதுக்கோட்டை தெற்கு மாவட்டச் செயலருமான எஸ்.ரகுபதி, மாநில அயலக அணி இணைச் செயலா் எஸ்.செந்தில்குமாா்ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.