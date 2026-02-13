சென்னை
பிப். 23 -இல் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்
தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் பிப்.23-ஆம் தேதி மாலை 6 மணி அளவில் நடைபெறவுள்ளது.
தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் பிப்.23-ஆம் தேதி மாலை 6 மணி அளவில் நடைபெறவுள்ளது.
இக்கூட்டத்தில், புதிய தொழில் முதலீடுகளுக்கு அனுமதி வழங்குவது தொடா்பாக விவாதித்து ஒப்புதல் அளிக்கப்படவுள்ளது. இக்கூட்டத்தில், துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அனைத்து அமைச்சா்கள், தலைமைச் செயலா் நா.முருகானந்தம், நிதித்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் த.உதயச்சந்திரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்கவுள்ளனா்.
முன்னதாக பிப்.17-இல் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. அலுவல் ஆய்வு கூட்டத்தில் எடுக்கும் முடிவுப்படி பேரவை கூட்டத்தொடா் நடைபெறும். பேரவைத் தோ்தல் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படவுள்ள நிலையில், அமைச்சரவைக் கூட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.