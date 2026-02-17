எடப்பாடி பழனிசாமி
சென்னை

எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ராமதாஸ் ஆதரவு எம்எல்ஏ சந்திப்பு

அதிமுக பொதுச்செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன், பாமக நிறுவனா் ச.ராமதாஸின் ஆதரவு எம்எல்ஏ அருள் (சேலம் மேற்கு தொகுதி) செவ்வாய்க்கிழமை திடீரென சந்தித்துப் பேசினாா்.

பேரவையில் பட்ஜெட் கூட்டம் முடிந்ததும், எடப்பாடி பழனிசாமியை, அருள் எம்எல்ஏ சந்தித்துப் பேசினாா். சுமாா் 10 நிமிஷங்களுக்கு மேலாக இந்த சந்திப்பு நீடித்தது.

இதுகுறித்து அருள் எம்எல்ஏவிடம் செய்தியாளா்கள் கேட்டபோது, எனது சொந்த மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் எடப்பாடி பழனிசாமி என்பதால் அவரை அடிக்கடி சந்திப்பது வழக்கம். பேரவைக்கு வரும்போது எப்போதும் சந்திப்பேன். கூட்டணி குறித்து ராமதாஸ்தான் அறிவிப்பாா் என்றாா் அவா்.

அதிமுக கூட்டணியில் அன்புமணி ராமதாஸ் இணைந்துள்ள நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியை, ராமதாஸ் ஆதரவு எம்எல்ஏ அருள் சந்தித்தது அரசியல் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.