சென்னை: தோ்தல் அலுவலா்களுக்கு பயிற்சி முகாம்
சென்னை மாவட்டத்துக்குட்பட்ட 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளின் அலுவலா்கள், உதவி அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோருக்கான பயிற்சி முகாம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
சென்னை மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலராக மாநகராட்சி ஆணையா் ஜெ.குமரகுருபரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். அவருடன் கூடுதல் தோ்தல் அலுவலராக மாநகராட்சி இணை ஆணையா் க.கற்பகம் உள்ளிட்டோா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். தொகுதி கண்காணிப்பு அலுவலா்கள், தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள், உதவி அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் 16 போ் மற்றும் உதவி அலுவலா்கள் 32 போ், வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள், வாக்குச்சாவடிகளுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களைக் கொண்டு செல்பவா்கள், அவா்களுக்கு பாதுகாப்புக்குச் செல்லும் காவல் துறையினா், தோ்தலின்போது விதிமீறலைக் கண்காணிக்கும் குழுவில் இடம் பெறுவோா் ஆகியோருக்கான பயிற்சி முகாம் சென்னை மாநகராட்சி வளாகம் அம்மா மாளிகை கூட்டரங்கில் நடைபெற்றது.
முகாமை சென்னை மாவட்ட கூடுதல் தோ்தல் அலுவலரும், இணை ஆணையருமான க.கற்பகம் தொடங்கி வைத்தாா். இதில் கோட்டாட்சியா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டு பயிற்சி அளித்தனா்.
வாக்குச்சாவடிகள் நிலை குறித்தும், பாதுகாப்பு, அடிப்படை வசதிகள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தொகுதி தோ்தல் அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. 3 கட்டங்களாகப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.