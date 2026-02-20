சென்னை
பேரவை காலவரையின்றி ஒத்திவைப்பு
தமிழக சட்டப்பேரவை காலவரையின்றி ஒத்திவைக்கப்படுவதாக பேரவைத் தலைவா் மு.அப்பாவு அறிவித்தாா்.
சட்டப்பேரவையின் இறுதி கூட்டத்தொடா் பிப்.17 முதல் வெள்ளிக்கிழமை (பிப்.20) வரை நடைபெற்றது. கடைசிநாளான வெள்ளிக்கிழமை பேரவையின் அனைத்து அலுவல்களும் நிறைவடைந்ததும், பேரவையை ஒத்திவைக்கும் தீா்மானத்தை அமைச்சா் கே.என்.நேரு கொண்டுவந்தாா்.
அதையடுத்து, பேரவையை தேதி குறிப்பிடாமல், காலவரையின்றி ஒத்திவைப்பதாக பேரவைத் தலைவா் அப்பாவு அறிவித்தாா்.